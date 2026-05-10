Milan, Leao torna su Instagram: merito della Primavera rossonera

10 Mag 2026 - 09:06
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Rafael Leao aveva disattivato il profilo ufficiale Instagram il 27 aprile, all'indomani della partita contro la Juventus in cui era stato fischiato: forse un modo per isolarsi dalle critiche. Ma l'attaccante del Milan, un po' a sorpresa, ha fatto ieri la sua ricomparsa sulla piattaforma social: se il suo ultimo post è datato 19 aprile, la vittoria di Verona col gol di Rabiot con assist proprio del portoghese, il motivo del ritorno si vede nelle storie. Leao ha infatti pubblicato la foto di Cheveyo Balentien, punta della Primavera rossonera, che è andato a segno contro il Parma nella partita persa 4-2 e ha festeggiato surfando: un omaggio proprio al numero 10 milanista.

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