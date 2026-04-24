Garanzia Kia 7 anni: cosa copre davvero sull'elettrico

La garanzia copre tutti i difetti attribuibili a errori di produzione o assemblaggio durante il normale utilizzo. Sono esclusi i componenti soggetti a naturale usura e deperimento, tra cui la batteria a basso voltaggio 12V (coperta per 2 anni a chilometraggio illimitato), i sistemi audio, video e navigazione (3 anni o 100.000 km) e i componenti consumabili come pneumatici e pastiglie freno (2 anni).