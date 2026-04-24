Garanzia Kia 7 anni: cosa copre davvero sull'elettrico
Kia offre 7 anni di garanzia su tutti i veicoli e fino a 8 anni sulla batteria EV. Ecco cosa copre, con quali soglie e a quali condizioni
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Kia è tra i pochi costruttori europei a offrire una garanzia di 7 anni o 150.000 km su tutti i propri veicoli, con chilometraggio illimitato nei primi tre anni. Per chi guida una Kia elettrica, questa copertura assume un valore ancora più concreto, perché si estende alla componente più importante del veicolo: la batteria ad alta tensione.
La garanzia sulla batteria HV
Per i modelli EV prodotti fino al MY 2025, Kia garantisce per la batteria ad alta tensione una capacità (SOH) di almeno il 70% per 7 anni o 150.000 km. Per i modelli prodotti dal MY 2026, la copertura è stata ulteriormente rafforzata: almeno l'80% di capacità entro 5 anni o 100.000 km, e almeno il 70% entro 8 anni o 160.000 km.
Si tratta di soglie verificabili attraverso la diagnosi ufficiale eseguita dai tecnici certificati Kia, che rilasciano un rapporto sullo stato di salute della batteria.
Cosa copre e cosa no
La garanzia copre tutti i difetti attribuibili a errori di produzione o assemblaggio durante il normale utilizzo. Sono esclusi i componenti soggetti a naturale usura e deperimento, tra cui la batteria a basso voltaggio 12V (coperta per 2 anni a chilometraggio illimitato), i sistemi audio, video e navigazione (3 anni o 100.000 km) e i componenti consumabili come pneumatici e pastiglie freno (2 anni).
Un dettaglio spesso trascurato: la garanzia Kia è trasferibile ai futuri proprietari, a condizione che la vettura sia stata sottoposta regolarmente alla manutenzione programmata. Un elemento che incide direttamente sul valore residuo dell'auto in caso di rivendita.
Garanzia e connettività
La copertura di 7 anni si estende anche ai servizi di connettività: i proprietari di una Kia elettrica hanno accesso al sistema Kia Connect con traffico dati incluso per 7 anni, integrando assistenza e gestione digitale del veicolo in un unico arco temporale.
Per chi valuta l'acquisto di un veicolo elettrico, la garanzia non è un dettaglio accessorio: è il parametro che misura quanto il costruttore crede nel proprio prodotto.