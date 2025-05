Serie A, Milan-Bologna 3-1: ai rossoneri l'antipasto della finale di Coppa Italia

Il Bologna, nonostante qualche rotazione in più dei rossoneri in vista dell'appuntamento di Roma, parte col piede premuto sull'acceleratore e prova a schiacciare il Milan nella propria trequarti nei primi minuti di gara. La prima grande occasione è però per i padroni di casa e arriva al 16': Joao Felix imbuca per Pulisic, che entra in area e calcia, ma la sua conclusione viene murata da Lykogiannis in spaccata. Poco dopo è Jovic, sugli sviluppi di corner, ad andare vicino al vantaggio con un colpo di testa. Skorupski riesce però a rimediare a un'uscita a vuoto e bloccare il pallone sulla riga. Al 23' il primo sussulto rossoblù porta la firma di Dominguez, che si accentra e calcia col destro a giro trovando la risposta in corner di un reattivo Maignan. L'ultimo brivido di un primo tempo non particolarmente scoppiettante è per un sinistro al volo di Orsolini, che colpisce all'altezza del dischetto su invito di Pobega, ma manda alle stelle.