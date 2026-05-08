Funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia: l’ultimo saluto all'ex fantasista nerazzurro

«Evaristo a questo punto uscirebbe a fumare una sigaretta – ha esordito nella sua omelia don Marco Mori –. Era quello che noi bresciani definiremmo un “brao gnaro”, uno di noi. E poi è stato un dono per il calcio: da interista, vorrei che il ventunesimo scudetto fosse dedicato a lui. Altobelli, non a caso, ha detto che a San Siro si andava per vedere lui, non i nerazzurri».

Spillo è rimasto bloccato in Kuwait, dove collabora come opinionista in una tv locale che trasmette le partite della Serie A: le conseguenze delle crisi geopolitiche gli hanno impedito di rientrare in Italia. C'era però il figlio Mattia che ha letto un suo messaggio: «Ciao Evaristo, compagno, complice, fratello, amico. Resterai un pezzo importante della mia vita. Eravamo due facce della stessa medaglia, bastava uno sguardo per comprenderci. Ti ho voluto bene, mi hai voluto bene. Poi l’ultimo dribbling che non mi aspettavo: hai scartato anche la vita, impedendole di toglierti la dignità».