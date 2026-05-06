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le anticipazioni

Inter, svelata la nuova maglia per la stagione 2026/27

06 Mag 2026 - 22:08
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Nuove indiscrezioni sulla nuova maglia dell'Inter per la stagione 2026/27, Footy Headlines ha presentato quello è il leak ufficiale della divisa dei nerazzurri per la prossima stagione. Come scrive il sito, la maglia home dell'Inter per la stagione 2026-2027, prodotta da Nike, è stata ufficialmente svelata dopo essere trapelata da diverse fonti. Il kit presenta strisce nere e blu con loghi giallo scuro, strisce nere più spesse e un motivo a zig-zag alle estremità delle strisce blu. La maglia da casa dell'Inter per la stagione 2026-2027 sarà disponibile per l'acquisto a partire da maggio 2026.

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