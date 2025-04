Barcellona-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Flick. Thuram ha lavorato in gruppo

Per inseguire il sogno sfuggito a Istanbul nel 2023 Inzaghi si affiderà ai suoi fedelissimi: in porta ci sarà Sommer, davanti a lui, anche per l'assenza forzata di Pavard, il terzetto composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni di rientro dalla squalifica. Anche a centrocampo non ci sono dubbi: Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono sicuri di una maglia da titolare. Sugli esterni qualche ballottaggio invece c'è: a destra il rientrante Dumfries, dopo la mezz'ora in campionato con la Roma, si candida per partire dall'inizio, anche se probabilmente non avrà 90 minuti nelle gambe. Dall'altra parte invece Carlos Augusto insidia un Dimarco apparso appannato nelle ultime uscite: il brasiliano garantirebbe maggiore copertura difensiva e più spunto, caratteristica fondamentale per contrastare la velocità e il dribbling di Lamine Yamal. "Dimash" però è un fedelissimo di Inzaghi e la qualità che può mettere in campo l'esterno italiano non può garantirla quasi nessuno nella rosa dell'Inter. La sensazione è che il dubbio verrà sciolto nelle ore precedenti al match. Davanti invece l'Inter avrà bisogno di una ThuLa formato Champions: Lautaro dopo aver timbrato sia all'andata che al ritorno con il Bayern non è riuscito a trascinare i suoi in campionato. Ora più che mai il capitano dovrà caricarsi sulle spalle i nerazzurri nella notte del Montjuïc. E al suo fianco avrà bisogno del miglior Thuram. Il francese dopo il ritorno con il Bayern non ha più messo piede in campo per un affaticamento muscolare: chiaramente non potrà essere al 100%, ma Inzaghi non può farne a meno e gli chiederà di stringere i denti: la buona notizia della vigilia è che il francese si è allenato in gruppo. Senza gli strappi di Tikus i nerazzurri hanno fatto tanta fatica a ribaltare il campo e pungere in contropiede come fatto perfettamente a Monaco di Baviera.