Inter, torna il sereno nella ThuLa? Thuram scherza e stuzzica Lautaro sui social

Il francese, infatti, è tornato a scherzare e stuzzicare l'argentino su Instagram, commentando l'ultimo post del capitano nerazzurro. Lautaro, in vacanza con la famiglia, ha infatti condiviso alcuni scatti in compagnia della moglie, e Thuram ha colto la palla al balzo. Tra i commenti, infatti, risalta quello del numero 9 che ha sfruttato le foto per scherzare: "Fai attenzione che non sai nuotare". Un messaggio ironico al quale sono seguiti migliaia di "mi piace" dei tifosi nerazzurri che hanno visto nelle parole di Thuram un tentativo di far tornare tutto come prima tra la coppia di bomber.