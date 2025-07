Calhanoglu, post social tra vacanza e palestra: i tifosi dell'Inter si dividono ma niente critiche

Le foto in vacanza tra mare e palestra in un post che affianca il comunicato arrivato poche ore dopo lo sfogo di Lautaro Martinez successivo all'eliminazione dal Mondiale per Club. Al centro del mercato, Hakan Calhanoglu è tornato a farsi 'sentire' sui social mentre è in vacanza con moglie e figli. Il turco non ha mai fatto mistero di voler tornare in Turchia, con il Galatasaray che già si è mosso per far arrivare una manifestazione d'interesse all'Inter. E all'orizzonte c'è anche l'Al Hilal di Simone Inzaghi che sta seguendo da vicino la faccenda.