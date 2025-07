Inter, telefonata tra Lautaro e Calhanoglu: confronto dopo le polemiche

Vero che prima del raduno dell'Inter (ammesso che il turco sarà presente) manca una ventina di giorni, ma quello che è successo tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu era troppo grande perché non meritasse quantomeno un confronto a parole, per tentare di spiegarsi e in qualche modo avviare segnali di disgelo tra i due. E il contatto c'è stato, ovviamente telefonico perché il centrocampista da tempo è in Turchia dopo l'infortunio che non gli ha consentito di giocare il Mondiale per Club mentre il capitano è partito direttamente dall'America per le meritate vacanze.