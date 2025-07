Europei femminili, per Cambiaghi "è stata una serata pazzesca"

"È stata una serata pazzesca e solo oggi ci rendiamo conto di quanto fatto, siamo molto felici - ha dichiarato la neo attaccante della Juventus, Michela Cambiaghi, ai microfoni di Vivo Azzurro TV dopo aver ottenuto con la Nazionale Femminile la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo contro la Spagna (1-3) - abbiamo scritto una prima pagina della nostra bellissima storia, ma ora dobbiamo guardare avanti perché sappiamo di avere una grande opportunità. Con il cuore, la grinta e un pizzico di lucidità in più potremo continuare a sognare in grande". Dopo essere rientrata a notte fonda nel quartier generale di Weggis, questa mattina la squadra è subito tornata alla Thermoplan Arena per una seduta di scarico accompagnata da esercizi in palestra, partitelle a calcio-tennis e da trattamenti fisioterapici che hanno riguardato le calciatrici scese in campo con le Furie Rosse. Presenti anche Michela Cambiaghi e Annamaria Serturini, entrate ieri nel secondo tempo per fornire il loro prezioso contributo fatto di corsa e qualità. È proprio 'sogno' la parola più in voga nello spogliatoio azzurro. "Una notte magica che immaginavamo e inseguivamo da tanto tempo - ha aggiunto la nerazzurra Serturini, andata a un passo dal gol del 2-2 subito dopo l'ingresso in campo - siamo riuscite a raggiungere il nostro grande obiettivo e non vogliamo fermarci ma continuare a sognare insieme agli italiani. Conosciamo la forza della Norvegia ma daremo tutto e anche di più per alimentare il nostro sogno. Le emozioni del cerchio a fine gara e gli sguardi commossi rimarranno comunque negli occhi e nel cuore di tutte le persone che stanno vivendo questa splendida avventura".