Il Mugello ospiterà un corso Figc per allenatori

Il Mugello ospiterà per la prima volta un corso federale per l'abilitazione di allenatori di calcio: si svolgerà a Vicchio a partire da settembre, con partecipazione riservata in via prioritaria ai residenti del territorio. "Con l'uscita del bando del settore tecnico per l'abilitazione alla qualifica Uefa C ritengo che abbiamo raggiunto un ottimo risultato - commenta Francesco Fantoni, presidente dell'Associazione italiana arbitri calcio della Toscana -. Un'iniziativa proposta dal territorio che fin da subito ho ritenuto di portare avanti con il massimo impegno affinché si potesse svolgere il corso, dove la richiesta era molto elevata. Davvero una grande soddisfazione per la formazione di tecnici qualificati in un luogo che ospita per la prima volta un corso così importante". La proposta è nata dalla società Sandro Vignini di Vicchio, che con il presidente Fabio Mazzoni ringrazia "settore Tecnico della Figc e Aiac per questa opportunità di svolgere in Mugello un corso così importante, e l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Tagliaferri, per aver messo a disposizione i locali comunali". "Con questo corso federale - spiega il dirigente del club calcistico Andrea Lorini - crediamo che la grande passione calcistica che si respira in Mugello potrà essere finalmente potenziata anche da un innalzamento del livello di competenze di tutto il corpo allenatori. Il nostro unico pensiero - sottolinea - va alla formazione e alla crescita dei nostri bambini e ragazzi. Solo così possiamo aiutare davvero il mondo del calcio, affinché torni a essere una guida per i nostri giovani. Per fare questo abbiamo pensato di privilegiare la formazione prima di tutto dei nostri allenatori, che risiedono sul territorio e che hanno maggiori difficoltà di altri a raggiungere il corso in città".