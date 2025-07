Il ritorno di Van Gaal: "Sono guarito dal cancro, mi piacerebbe allenare una nazionale"

"Ho subito alcuni interventi chirurgici due anni fa. All'epoca andava tutto male, compresa la mia forma fisica. Ma alla fine è andato tutto bene. Non soffro più di cancro". Lo ha rivelato Louis van Gaal, ex allenatore della nazionale olandese, a cui era stato diagnosticato un cancro alla prostata quattro anni fa, all'emittente olandese RTL. Il 73enne Van Gaal si sottopone a controlli ogni tre mesi. "Sta andando bene. E anche le metastasi sono state limitate. Sto tornando sempre più in forma", ha aggiunto. Quando Van Gaal annunciò di avere il cancro, era ancora il commissario tecnico della nazionale olandese. Da quel momento non ha più accettato incarichi da allenatore dai Mondiali del 2022 in Qatar.