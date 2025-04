Barcellona, i dilemmi di Flick verso l'Inter: Dani Olmo e Fermin si giocano un posto da titolare

Se l'Inter e Simone Inzaghi faranno di tutto per poter contare sul rientro di Marcus Thuram in attacco e Denzel Dumfries dal primo minuto sulla fascia, anche i giocatori del Barcellona non avranno molto tempo per godersi la vittoria della Coppa del Re contro il Real Madrid. I tempi supplementari nella battaglia di Siviglia hanno lasciato il segno e per Hansi Flick i grattacapi di formazione, vista anche l'assenza sicura di Lewandowski, non mancano: sette giocatori blaugrana hanno giocato più di 100 minuti nell'ultimo match, tra cui Raphinha e Pedri per citarne due, ma contro l'Inter servirà la miglior versione dei catalani.