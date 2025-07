Protti ringrazia i tifosi per il sostegno: "Io continuo la mia lotta"

"Grazie a tutti di cuore": con un post sui social l'ex bandiera di Bari e Livorno Igor Protti ha ringraziato i tifosi per la solidarietà ricevuta dopo aver comunicato su Instagram la sua malattia. "Dallo striscione dei ragazzi della curva nord, a quello dei tifosi della Nord e della Sud di Livorno, mi avete manifestato tanta solidarietà. Anche a Rimini, Terni e Messina. Messaggi dai tifosi del Napoli. È una cosa inaspettata", ha raccontato in un videomessaggio. Il capocannoniere della serie A nel 1995-96 ha infine salutato i suoi supporter così: "Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme. Io continuo la mia lotta. Dopo l'intervento ho concluso il primo ciclo di chemio, con solo un piccolo intoppo che supereremo. Poi continuiamo con le prossime tappe a breve, tra quindici giorni. Combatto e so di non essere solo, con la mia famiglia, ci siete tutti voi".