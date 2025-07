Beach Soccer, Coppa Italia donne al Lady Terracina: 4-3 a Cagliari

Sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di Castellammare di Stabia il Lady Terracina ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia di beach soccer battendo per 4-3 il Cagliari al termine di una partita molto equilibrata. Entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere, ma lo sport e le finali prevedono un solo vincitore, così le 'tigrotte', questo il soprannome delle ragazze del team pontino, replicano il successo del 2024 portando a casa l'ottavo trofeo della loro storia cominciata nel 2014. È stata anche la settima finale consecutiva tra due squadre che hanno dominato gli ultimi tre anni del beach soccer femminile italiano. Il gol decisivo l'ha segnato a metà terzo tempo Stephanie Galluccio, abituata ormai a 'timbrare' le finali. Le due squadre si sono rincorse per tutta la gara con i gol della spagnola Campoy, Fabiana Vecchione (doppietta), Roberta Illiano, Teresa Penzo e appunto Stephanie Galluccio che ha gonfiato la rete due volte, l'ultima delle quali ha dato il successo alle pontine.