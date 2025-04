Inter, niente Barcellona per Pavard: il francese resta a Milano per curarsi

Prosegue la conta degli indisponibili in casa Inter: in attesa di avere certezze su Thuram, il francese dovrebbe farcela per Barcellona ma decisiva sarà la rifinitura di domani, Simone Inzaghi deve intanto prendere atto del forfait di Pavard per la trasferta di Champions al Montjuic. Il difensore nerazzurro, dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma, resta infatti a Milano per curarsi: salta quindi di certo la semifinale di andata e al momento è impossibile sbilanciarsi sul match di ritorno. Un'altra tegola, insomma, per i nerazzurri: il recupero di Dumfries, per quando per forza di cose non al meglio, consente tuttavia ad Inzaghi di poter contare a destra non solo su Bisseck ma anche su Darmian come possibili sostituti del francese.