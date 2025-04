Inter, Mkhitaryan verso il Barcellona: "Non sarà facile, ma vogliamo la finale"

L'armeno ha sottolineato come l'approccio della squadra sia lo stesso in ogni occasione, al di là del valore della sfida: "Per noi ogni partita è molto importante. Non importa se sia di Champions League, di campionato o di Coppa Italia, perché alla fine sono tutte importanti. Cercheremo di affrontarle come abbiamo fatto contro il Bayern, il Feyenoord e le altre squadre della fase campionato, poi vedremo".