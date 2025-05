Serie A, Como-Inter 0-2: i nerazzurri chiudono con un mezzo sorriso e qualche rimpianto

Il Como parte con grande aggressività e dopo 3' ha un'ottima chance di sbloccarla con Van der Brempt, ma Sommer è attento. La linea alta dei ragazzi di Fabregas offre però tanto spazio agli affondi dell'Inter, che al 4' va letteralmente a centimetri dal vantaggio: Dimarco per Darmian, Perrone salva sulla linea e Reina raccoglie il pallone vagante. La squadra di Inzaghi fatica a produrre gioco e lascia quasi sempre l'iniziativa ai padroni di casa, ma sfrutta bene le ripartenze e al 21' la sblocca sugli sviluppi di un corner: palla perfetta di Calhanoglu per De Vrij, completamente libero di colpire di testa e fare 0-1. Il Como non demorde e riprende a macinare gioco, ma gli spazi per l'Inter sono sempre troppi e al 37' Reina deve superarsi in uscita per negare lo 0-2 a Taremi. Il portiere spagnolo diventa però protagonista in negativo al tramonto del primo tempo, quando viene espulso dopo una revisione del Var per un fallo da Dogso nei confronti proprio di Taremi, poco fuori dall'area. Un'ultima partita da professionista non certo da ricordare per il 42enne madrileno, che esce comunque tra gli applausi del pubblico e delle due panchine.