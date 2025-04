Champions League, l'arbitro di Barcellona-Inter sarà Turpin

Il fischietto francese ha diretto l'Inter già in cinque occasioni: il bilancio è di 2 vittorie e 3 sconfitte. I successi però sono arrivati in partite particolarmente significative per la storia recente dei nerazzurri: ultimo in ordine di tempo, l'euroderby di ritorno del 2023 (vinto 1-0 dall'Inter grazie al gol di Lautaro Martienz) che regalò l'accesso alla finale di Istanbul. Per ritrovare un altro successo dei nerazzurri in una partita diretta dal francese bisogna andare indietro al 2018: la rimonta a San Siro con il Tottenham nella partita che sancì il ritorno dei nerazzurri in Champions. In quel caso a decidere il match fu Matias Vecino. Le sconfitte, in Champions, invece sono arrivate sempre nella fase a gironi: nel 2020, 3-2 a Madrid contro il Real, e nel 2022 in casa per 0-2 contro il Bayern Monaco. Il precedente più lontano risale al 2012, un terzo turno di Europa League in cui l'Inter perse per 0-2 in casa contro l'Hajduk Spalato.