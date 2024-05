Inter, via alla campagna abbonamenti 24/25 con una novità

SERIE A

Il club nerazzurro ha ufficializzato le date e il listino prezzi oltre a un importante upgrade a disposizione dei tifosi

"Per questi momenti". Con questo slogan l'Inter ha lanciato oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25, che vedrà i nerazzurri con la patch dello scudetto della seconda stella sulle maglie. Come sempre il club ha messo un tetto massimo al numero di abbonamenti, ma la grande novità di quest'anno è l'inaugurazione di una nuova piattaforma di rivendita dei posti, accessibile però soltanto a chi sottoscriverà l'abbonamento Plus. Rispetto a questa stagione, salgono i prezzi: circa del 20% per l'abbonamento "Base" e circa del 35% per quello "Plus" (aumenti già decisi prima del passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo statunitense Oaktree).

DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO: Novità principale della prossima stagione è la possibilità di scegliere fra due tipologie diverse di abbonamento: BASE e PLUS. Il primo, cedibile per un massimo di cinque partite durante tutta la stagione e non rivendibile; il secondo, sempre cedibile e con possibilità di rivendere il proprio posto su piattaforma ufficiale. La sottoscrizione di nuovi abbonamenti è prevista a partire da mercoledì 12 giugno: i primi a poter accedere saranno i 15mila iscritti alla waiting list per gli abbonamenti 24-25 aperta al termine delle vendite della scorsa stagione. In caso di disponibilità residue, la vendita libera prenderà il via giovedì 13 giugno. Anche quest’anno è stato confermato dal Club un tetto massimo alla disponibilità di posti in abbonamento: rinnovare diventa quindi fondamentale per essere certi di avere un posto a San Siro per la prossima stagione.

RINNOVI

CONFERMA POSTO: Dalle ore 12.00 di venerdì 24 maggio e fino alla mezzanotte di lunedì 3 giugno, gli abbonati Serie A 23-24 possono confermare il proprio posto, online e presso i punti vendita Inter e Vivaticket.

CAMBIO POSTO: solo online su inter.it/abbonamenti Dalle ore 12.00 e fino alla mezzanotte di mercoledì 5 giugno, i tifosi che avranno già confermato il posto per la stagione 24-25 potranno valutare se cambiarlo, scegliendo tra quelli rimasti liberi nella stessa tipologia di abbonamento già sottoscritto. Ad esempio, chi ha comprato il Primo Verde potrà scegliere un altro posto solo all’interno dei settori del Primo Verde. Ancora, un abbonato di Primo Arancio Laterale potrà scegliere un altro posto sempre tra i settori del Primo Arancio Laterale.

CAMBIO SETTORE: Dalle ore 12.00 di giovedì 6 giugno e fino alla mezzanotte di lunedì 10 giugno, sia online che nei punti vendita, gli abbonati che NON avranno confermato il posto nella prima fase di vendita potranno acquistarne uno tra quelli rimasti liberi, in qualsiasi settore dello stadio.

NUOVI ABBONAMENTI

WAITING LIST 24-25: solo online su inter.it/abbonamenti Dalle ore 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 12 giugno, potranno provare ad acquistare in esclusiva i 15mila iscritti alla waiting list abbonamenti 24-25, salvo disponibilità residue. Si ricorda che è necessario accedere alla vendita con il numero di tessera Siamo Noi in corso di validità (qualora differente rispetto al numero inserito al momento dell’iscrizione verrà comunque riconosciuta).

EVENTUALE VENDITA LIBERA PER TUTTI I TITOLARI SIAMO NOI: Solo in caso di disponibilità residue, dalle ore 10:30 di giovedì 13 giugno prenderà il via la vendita libera.

NUOVA PIATTAFORMA UFFICIALE DI RIVENDITA, SOLO PER GLI ABBONATI PLUS: Con la stagione 2024-25 il Club lancia, contestualmente alla doppia tariffa di abbonamento, la nuova piattaforma ufficiale di rivendita del proprio posto. Solo per coloro che avranno scelto di acquistare l’abbonamento PLUS, vi sarà la possibilità di rivendere il proprio posto online, qualora impossibilitati ad essere presenti alla partita.

I PREZZI:

TERZO ANELLO

Verde: base 269 €, plus 299 €.

Rosso centrale: base 379 €, plus 420 €.

SECONDO ANELLO

Blu e Verde: base 349 €, plus 379 €.

Arancio centrale: base 650 €, plus 730 €.

Rosso centrale: base 700 €, plus 790 €.

PRIMO ANELLO

Blu: base 540 €, plus 610 €.

Verde: base 570 €, plus 640 €.

Arancio laterale: base 650 €, plus 730 €.

Arancio: base 890 €, plus 990 €.

Arancio tribuna family: base 990 €, plus 1100 €.

Arancio poltroncina: base 1400 €, plus 1550 €.

Arancio poltroncina centrale: base 1650 €, plus 1820 €.

Arancio tribuna centrale: base 2150 €, plus 2400 €.

Rosso poltroncina: base 2700 €, plus 3000 €.

Rosso poltroncina centrale: base 3400 €, plus 3750 €.

