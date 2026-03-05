Il piano di Perez per un Real Madrid galattico anche nei conti: idea fondo

Florentino Perez sta tessendo una fitta trama diplomatica e finanziaria per blindare il futuro del Real Madrid contro lo strapotere economico dei "club-stato". L’idea è quella di una manovra d'élite: evitare la quotazione in Borsa per puntare invece sulla cessione di una quota minoritaria, tra il 5 e il 10%, a partner strategici di caratura mondiale. Con una valutazione complessiva che tocca i 10 miliardi di euro, il club punta a incassare un tesoretto fino a un miliardo, intavolando trattative serrate con il colosso statunitense Sixth Street e il re del lusso Bernard Arnault. Una mossa che permetterebbe alla Casa Blanca di restare competitiva ai massimi livelli, mantenendo però intatto il suo storico modello associativo e la propria indipendenza sportiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.