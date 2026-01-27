VERSO BORUSSIA DORTMUND-INTER

Champions, che guaio per Chivu: si ferma Barella, non convocato per Dortmund

Affaticamento muscolare per il centrocampista nerazzurro che salterà la sfida contro il Borussia

27 Gen 2026 - 15:04
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per Christian Chivu proprio alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Borussia Dortmund. Nicolò Barella, che stava regolarmente partecipando all'allenamento in vista dell'ultima gara della League Phase di Champions, ha abbandonato il campo per un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la trasferta in Germania, per la quale non è stato appunto convocato. Un brutto colpo per l'Inter proprio alla vigilia di una sfida decisiva che, nonostante la scontata qualificazione ai playoff vanno a caccia del punto che garantirebbe la seconda partita in casa e un avversario certamente alla portata. 

Al posto del centrocampista azzurro è quasi scontata la presenza in campo di Sucic, già diverse volte utilizzato in quella posizione e giocatore di sicuro affidamento, ma l'infortunio di Barella, che potrebbe dover saltare almeno una giornata anche in campionato, limita le rotazioni del tecnico rumeno, rotazioni molto importanti in una fase della stagione in cui l'Inter sarà impegnata su più fronti. 

borussia dortmund
inter
champions league
nicolo barella

Ultimi video

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

02:59
DICH CONTE PRE CHELSEA PER SITO DICH

Conte: "Al peggio non c'è mai fine..."

03:06
L'Inter prova la fuga

L'Inter allunga e prova la fuga

00:47
DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

02:03
Inter, Yann non si tocca

Inter fa scudo attorno a Sommer: Yann non si tocca

01:45
Così David è rinato

Così David è rinato

02:01
Rivoluzione Spalletti

La Juve vola con la rivoluzione di Spalletti

01:43
Conte si gioca tutto

Conte si gioca tutto

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

00:46
Conte attacca Spalletti

Conte attacca Spalletti

01:22
Atalanta, c'è l'Union SG

Atalanta, c'è l'Union SG

01:39
Gasp al primo pareggio

Roma, Gasp al primo pareggio

01:43
Coppa Italia su Italia 1

Coppa Italia su Italia 1

01:32
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

01:28
Milan, missione derby

Milan, missione derby

02:04
La rubrica parate

La rubrica parate

I più visti di Champions League

SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

MCH UNION-DORTMUND 0-3 con testo sm13 MCH

Inter attenta, il Borussia vola: tre gol all'Union

DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

L'Inter in fuga al bivio Champions a Dortmund: Chivu prepara i suoi alla missione difficile ma non impossibile

Federico Dimarco e Lautaro Martinez

Inter, partita tripla: per la Champions, per lo scudetto e... per il mercato

La coppa della Champions League

Ottavi, playoff o eliminazione: le percentuali di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Antonio Conte e Diego Costa
15:46
Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
15:36
La Fiorentina annuncia il nome del nuovo presidente: Giuseppe Commisso prende il posto del padre
15:21
Union, Hubert sfida la Dea: "L'Atalanta ha dei difetti da sfruttare, possiamo vincere"
15:19
"Juventus. Primo Amore": online il trailer del documentario che celebra l’orgoglio bianconero
15:17
Lazio, Motta si presenta: "Società tra le più importanti in Europa, qui per migliorare"