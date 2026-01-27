Champions, che guaio per Chivu: si ferma Barella, non convocato per Dortmund

Brutte notizie per Christian Chivu proprio alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Borussia Dortmund. Nicolò Barella, che stava regolarmente partecipando all'allenamento in vista dell'ultima gara della League Phase di Champions, ha abbandonato il campo per un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la trasferta in Germania, per la quale non è stato appunto convocato. Un brutto colpo per l'Inter proprio alla vigilia di una sfida decisiva che, nonostante la scontata qualificazione ai playoff vanno a caccia del punto che garantirebbe la seconda partita in casa e un avversario certamente alla portata.



Al posto del centrocampista azzurro è quasi scontata la presenza in campo di Sucic, già diverse volte utilizzato in quella posizione e giocatore di sicuro affidamento, ma l'infortunio di Barella, che potrebbe dover saltare almeno una giornata anche in campionato, limita le rotazioni del tecnico rumeno, rotazioni molto importanti in una fase della stagione in cui l'Inter sarà impegnata su più fronti.