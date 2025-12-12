Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, stratega Gaspar: proteste e ammonizione per… saltare la squalifica

12 Dic 2025 - 23:18
Kialonda Gaspar era diffidato, è stato ammonito, ma di fatto non sarà squalificato. Il difensore angolano del Lecce si è dimostrato un vero e proprio stratega e nel finale della gara contro il Pisa si è fatto ammonire per proteste reiterate per essere squalificato per una giornata. Il motivo è presto detto: la partita della 16esima giornata contro l'Inter è rinviata per via della Supercoppa italiana, mentre quella ancora successiva, dopo Natale contro il Como, l'avrebbe ugualmente saltata perché sarà impegnato in Coppa d'Africa con l'Angola. Questo cartellino giallo produrrà quindi regolarmente una squalifica, che però all'atto pratico non verrà scontata in quando Gaspar sarebbe stato comunque fuori causa. 

23:26
Lecce, Di Francesco: "Vittoria meritata, bello che i gol arrivino anche dalla panchina"
23:20
Pisa, Gilardino: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato"
23:18
Lecce, stratega Gaspar: proteste e ammonizione per… saltare la squalifica
23:14
Lega A, settori ospiti: istituita commissione per tetto biglietti
22:27
Simonelli: "Sicurezza stadi passa anche dal riconoscimento facciale"