Lecce, stratega Gaspar: proteste e ammonizione per… saltare la squalifica

Kialonda Gaspar era diffidato, è stato ammonito, ma di fatto non sarà squalificato. Il difensore angolano del Lecce si è dimostrato un vero e proprio stratega e nel finale della gara contro il Pisa si è fatto ammonire per proteste reiterate per essere squalificato per una giornata. Il motivo è presto detto: la partita della 16esima giornata contro l'Inter è rinviata per via della Supercoppa italiana, mentre quella ancora successiva, dopo Natale contro il Como, l'avrebbe ugualmente saltata perché sarà impegnato in Coppa d'Africa con l'Angola. Questo cartellino giallo produrrà quindi regolarmente una squalifica, che però all'atto pratico non verrà scontata in quando Gaspar sarebbe stato comunque fuori causa.