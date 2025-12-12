Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pisa, Gilardino: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato"

12 Dic 2025 - 23:20
© IPA

© IPA

Alberto Gilardino ha commentato così il duro ko del suo Pisa a Lecce: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato e mi assumo tutte le responsabilità - le parole del tecnico dei toscani -. Non si può affrontare una gara del genere senza cattiveria e con un atteggiamento del genere, se non diamo il massimo purtroppo diventiamo vulnerabili contro qualunque avversario. Non avevo avuto avvisaglie di un calo del genere, anzi ero convinto che tutti avessero voglia di fare una prova di spessore in uno scontro diretto. Volevo una squadra vogliosa di sacrificarsi, tocca a me prendere in mano la situazione e capire cosa sia successo. Abbiamo perso due scontri diretti dopo sei risultati utili di fila e non dimentico i complimenti che ci hanno fatto".

"Ora il momento e difficile e dobbiamo venirne fuori - ha proseguito Gila -. Sapevamo che sarebbe stata dura arrivare al traguardo, ma giocando in questo modo rende tutto ancora più complesso. Ho visto calciatori fragili, che non hanno portato pressione nei tempi e nei modi corretti. Eravamo lunghi, frenetici, con errori tecnici che trasmettono fiducia agli altri. Mi auguro davvero si tratti soltanto di un incidente di percorso, ora abbiamo il Cagliari ma per quanto perso per strada dobbiamo provare a fare punti ovunque e contro chiunque".

Ultimi video

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

01:37
Napoli, viaggi indigesti

Napoli, che disastro le trasferte

01:32
De Laurentiis show

Stadio ma non solo: è De Laurentiis show

01:29
Milan, c'è il Sassuolo

Milan, c'è il Sassuolo e Allegri tocca ferro

01:30
Modric sogno Milan

Modric va al... Max: "Allegri è un vincente"

01:31
Sfida De Rossi-Chivu

De Rossi-Chivu: nemici mai

01:46
Lautaro e la sua Inter

Lautaro: "Mai così forte e per lo scudetto dico..."

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

Milan, che festa

Milan, che festa

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:26
Lecce, Di Francesco: "Vittoria meritata, bello che i gol arrivino anche dalla panchina"
23:20
Pisa, Gilardino: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato"
23:18
Lecce, stratega Gaspar: proteste e ammonizione per… saltare la squalifica
23:14
Lega A, settori ospiti: istituita commissione per tetto biglietti
22:27
Simonelli: "Sicurezza stadi passa anche dal riconoscimento facciale"