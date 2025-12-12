Pisa, Gilardino: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato"

Alberto Gilardino ha commentato così il duro ko del suo Pisa a Lecce: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato e mi assumo tutte le responsabilità - le parole del tecnico dei toscani -. Non si può affrontare una gara del genere senza cattiveria e con un atteggiamento del genere, se non diamo il massimo purtroppo diventiamo vulnerabili contro qualunque avversario. Non avevo avuto avvisaglie di un calo del genere, anzi ero convinto che tutti avessero voglia di fare una prova di spessore in uno scontro diretto. Volevo una squadra vogliosa di sacrificarsi, tocca a me prendere in mano la situazione e capire cosa sia successo. Abbiamo perso due scontri diretti dopo sei risultati utili di fila e non dimentico i complimenti che ci hanno fatto".