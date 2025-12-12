Logo SportMediaset

Lecce, Di Francesco: "Vittoria meritata, bello che i gol arrivino anche dalla panchina"

12 Dic 2025 - 23:26
© IPA

Eusebio Di Francesco ha commentato così il prezioso successo del suo Lecce contro il Pisa: "Abbiamo conquistato questa vittoria con merito e determinazione - le parole del tecnico giallorosso -. Ci dispiace molto per aver sprecato ripartenze potenzialmente pericolose, ma un allenatore deve essere sempre contento quando non si concede quasi nulla all'avversario di turno. A maggior ragione se, ancora una volta, il gol decisivo arriva da chi subentra. Stulic meritava questa soddisfazione, un ragazzo splendido che sta dando un grosso contributo e che, sbloccandosi, potrà avere ancora più convinzione nei propri mezzi. Certo, il ko di Berisha costituisce la nota negativa della serata, ancor di più perchè perdiamo anche Coulibaly. Tuttavia sono convinto che gli altri calciatori della rosa possano sostituirli al meglio. Mi godo una prova positiva, continua per tutti e novanta i minuti. Abbiamo pressato alto, unica pecca non averla chiusa prima. Gabriel sta crescendo tantissimo, sta offrendo prestazioni di alto livello ma vorrei menzionare anche Gallo. Da anni indossa i colori giallorossi e a volte viene sottovalutato".

