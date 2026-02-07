Addio a Pierangelo Belli, uno dei titolari di un Milan bellissimo e romantico

Lutto nel mondo del calcio: il Milan piange la scomparsa del portiere classe 1944 Pierangelo Belli, protagonista assoluto dell'epoca gloriosa e vittoriosa di Nereo Rocco. Con 68 presenze, insieme agli altri due portieri Cudicini e Vecchi, ha segnato nella sua carriera un palmares leggendario: 1 scudetto, 2 coppe dei campioni, 1 coppa Intercontinentale, 2 coppe delle coppe e 3 coppe Italia. La sua ultima apparizione in maglia rossonera risale al 21 aprile 1973, nella celebre e discussa sfida contro la Lazio. Il Milan, sul suo profilo X, ha fatto così le condoglianze alla famiglia.