Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr

Ronaldo si lamenta del "disinvestimento" nell'Al Nassr: il tecnico Jorge Jesus non ha ricevuto i rinforzi richiesti e la prova è che l'unico giocatore ingaggiato in questa sessione invernale di calciomercato è stato Haydeer Abdulkareem, un centrocampista iracheno di 21 anni. Troppo poco per CR7, che così non ci sta e ha deciso di non giocare e non allenarsi neanche. Ma per quanto? Il mercato di gennaio anche in Arabia è ormai chiuso.