Premier League: United e Liverpool tornano a vincere, ok l’Aston Villa

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED 1-2



Dopo tre gare senza esultare, il Manchester United torna a respirare sbancando Selhurst Park: è 2-1 sul Crystal Palace. I Red Devils sfiorano il gol in avvio, poi però tremano a ripetizione sugli attacchi delle Eagles. Mateta si costruisce la prima chance, mentre Yoro evita il pasticcio che stava per causare de Ligt. Colpisce alto Lacroix e si fa vedere regolarmente in avanti il Palace, coi Red Devils che soffrono le iniziative rivali. Il gol è nell'aria e arriva su rigore, al 33': Yoro affossa Mateta, che segna sia nel primo tentativo che sulla ribattuta. Il Crystal Palace è dunque in vantaggio al termine del primo tempo, nonostante l'infortunio di Sarr. Nella ripresa il Manchester United sembra destinato a soffrire ancora, poi si risveglia all'improvviso: Bruno Fernandes pesca Zirkzee, che colpisce da posizione impossibile e trova l'1-1. Il suo tiro, da 0.02 xG, pareggia così i giochi e la gara gira definitivamente: l'ex Bologna sfiora la doppietta, e il 2-1 arriva dieci minuti dopo. Ci pensa ancora Bruno Fernandes a servire l'assist per Mount, che colpisce con un perfetto rasoterra. I due passaggi vincenti di oggi portano il portoghese a quota 56 assist, superato Scholes (55) per l'ingresso definitivo nella storia del club: solo Giggs (162), Rooney (93) e Beckham (80) hanno servito più assist. Nel finale Nketiah sfiora il pari e lo United ritrova Lisandro Martinez, al rientro dopo la rottura del crociato. I Red Devils blindano comunque la vittoria, salendo a quota 21 punti e sognando l'Europa. Scavalcato proprio il Crystal Palace, che si ferma a 20 punti.