Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
LA STORIA

Lascia il Manchester City per laurearsi a Oxford: quando lo studio batte il pallone

Una vicenda che ha fatto il giro del mondo e che riguarda Han Willhoft-King, giovane promessa del calcio inglese 

di Andrea Cocchi
26 Nov 2025 - 09:42
© Foto da web

© Foto da web

La notizia è ormai nota: Han Willhoft-King, giocatore del Manchester City e dell'Under 21 inglese, ha deciso di dedicarsi allo studio della Giurisprudenza a Oxford abbandonando ogni velleità di un futuro nel calcio. La domanda è: perché tanto clamore? Non viviamo nel mondo che ci raccomanda ogni giorno di seguire i nostri sogni e le nostre vere inclinazioni? Gli psicanalisti ci campano dai tempi del dottor Freud. Poi capita che qualcuno lo faccia veramente e diventa un caso. Non sarà che le scelte vanno bene, a livello di opinione pubblica mondiale, solo quando corrispondono ai canoni che ci vogliono tutti belli, giovani, sani, ricchi e di successo? Un giovane non può sognare un lavoro normale, deve come minimo diventare influencer o cantante (possibilmente dotato di Auto-Tune). Se poi ha le doti per fare il calciatore e preferisce studiare, beh, come minimo gli tocca una bella gogna mediatica.

Certo, per chi è andato avanti fino a cinquant'anni a giocare a calcetto ogni martedì sfidando la logica, l'estetica e il buon gusto, è complicato pensare che qualcuno possa preferire la Giurisprudenza al pallone. Anche perché, in quelle aule affollatissime di fine anni '80, quando il professore parlava di diritto costituzionale, l'occhio cadeva fatalmente sul giornale che invece si occupava di Gullit, Maradona, Vialli e Matthäus. All'epoca avremmo pagato per passare le giornate al centro tecnico del Manchester City ma la bellezza della vita è che siamo tutti diversi, anche nei sogni. E non esiste nessuna dittatura mediatica che possa farteli cambiare. E se succede scatta la più grande malattia di un mondo che ti fa credere di avere tutto: l'insoddisfazione che porta alla depressione. 

Han Willhoft-King ha scelto semplicemente di essere sé stesso. La decisione più logica che è anche la più difficile quando tutti ti dicono che è più gratificante e più consueto prendere altre strade. Soltanto quando davvero capisci chi sei ti senti libero. Tutto il resto è noia. 

manchester city
oxford
studio

Premier League

Premier League, i risultati: il City batte il Liverpool, Newcastle KO. Vince l'Aston Villa

Redazione

Lascia il Manchester City per laurearsi a Oxford: quando lo studio batte il pallone

Andrea Cocchi
17

Rissa tra compagni in United-Everton, Amorin va controcorrente: "Spero che anche i miei lo facciano"

16

Follia di Gueye in Everton-Man United: se la prende con un compagno e viene espulso

Eze trascina l'Arsenal nel derby col Tottenham: Arteta consolida la vetta con un poker

Redazione
8

Furia Guardiola contro un cameraman dopo la caduta del City: gli toglie la cuffia e...

Il Chelsea si avvicina alla vetta, crisi senza fine per il Liverpool. Il City perde a Newcastle

Rivoluzione Premier League, approvato il "salary cap": multe e penalizzazioni per chi sfora

Premier League, i risultati: il City batte il Liverpool, Newcastle KO. Vince l'Aston Villa

Redazione

I più visti di Calcio Estero

Paganini non si ripete, CR7 sì: magia in rovesciata come quella alla Juve nel 2018

Premier League: l'Everton fa l'impresa a Old Trafford, United ko 1-0

Il Barça torna al Camp Nou ed è subito festa: Ferran Torres fa il Lewa con l'Athletic

Il Chelsea si avvicina alla vetta, crisi senza fine per il Liverpool. Il City perde a Newcastle

MCH BOCA-TALLERES MCH

Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel

Il norvegese Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere per la condivisione di un video hot con minori

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:03
Supercoppa femminile, Juventus-Roma l'11 gennaio a Pescara
13:02
Europei curling: l'talia supera la Svezia e vede le semifinali
13:01
Bari, Caserta a un passo dall'esonero: al suo posto Vivarini
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH
12:56
Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica
12:52
Massa arbitro del big-match Roma-Napoli, Milan-Lazio a Collu e per l'Inter a Pisa c'è Guida