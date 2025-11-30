Lecce, Falcone: "Rigore? Ero quasi sicuro di pararlo"

Wladimiro Falcone è stato il grande protagonista del Lecce contro il Torino, visto che con il rigore parato al 91' ha permesso ai salentini di portare a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza. Intervistato da DAZN, il portiere giallorosso ha analizzato così la sfida: "Questa vittoria ha un bellissimo sapore. Potevamo fare meglio qui in casa e ce la godiamo tutta insieme ai tifosi". Asllani non aveva mai sbagliato dagli 11 metri: "Sarà una mia caratteristica, anche Lukaku non aveva mai sbagliato. Ero quasi sicuro di pararglielo. Una dedica? Alla mia famiglia: ne abbiamo passate tante, ne stiamo passando tante e la dedica è tutta per loro".