Inghilterra, Premier League: Eze show, l’Arsenal vince il derby col Tottenham e scappa via

Tripletta dell’ex Crystal Palace, 4-1 sugli Spurs e Arteta a +6 sul Chelsea secondodi Redazione
© Getty Images
L’Arsenal scappa via in vetta alla Premier League: nella dodicesima giornata i Gunners travolgono il Tottenham 4-1 nel derby del Nord di Londra, con un super Eberechi Eze protagonista con una tripletta (41’, 46’ e 76’). Trossard apre le marcature per i padroni di casa al 36’, inutile per gli Spurs il gol di Richarlison al 55’: Arteta è ora a +6 sul Chelsea secondo. Bella rimonta dell’Aston Villa, che si impone per 2-1 in casa del Leeds.
ARSENAL-TOTTENHAM 4-1
L’Arsenal approfitta del ko del Manchester City e scappa via: poker al Tottenham nel derby del Nord di Londra, 4-1 secco e +6 sul Chelsea secondo. La squadra di Arteta domina subito nel corso della gara, ma per il vantaggio deve attendere il 36’, quando Trossard sfrutta l’imbucata di Merino e fa 1-0. Cinque minuti più tardi inizia lo show di Eberechi Eze (nome combattuto nello scorso calciomercato proprio tra Arsenal e Tottenham): l’ex Crystal Palace fa 2-0 su assist di Declan Rice. La formazione allenata da Frank è sotto di due gol all’intervallo, ma le cose peggiorano ad inizio ripresa: al 46’ Eze firma la sua personale doppietta, questa volta innescato da Timber. Al 55’ gli Spurs accorciano le distanze con Richarlison, ma è l’unico sussulto degli ospiti. A meno di un quarto d’ora dal termine è ancora Eze ad andare in segno: tripletta personale al 76’ e poker dei Gunners, che trionfano e scappano via in classifica. L’Arsenal con questo 41 sale a 29 punti, a +6 sul Chelsea secondo e a +7 sul Manchester City terzo. Ancora ko il Tottenham, fermo a 18 punti.
LEEDS-ASTON VILLA 1-2
Trova tre punti in trasferta l’Aston Villa, che batte 2-1 in rimonta il Leeds. Pronti via e i padroni di casa colpiscono subito, con Nmecha che all’8’ firma il gol dell’1-0. Dopo la rete subita i Villans si mettono in moto alla ricerca del pareggio, ma all’intervallo gli uomini di Farke sono avanti. Nella ripresa la formazione allenata da Emery ribalta tutto, nel segno di Morgan Rogers: il trequartista inglese prima pareggia i conti al 48’ su assist di Malen, poi al 75’ completa la rimonta. Due minuti più tardi i padroni di casa rispondono, ma il 2-2 di Calvert-Lewin viene annullato dopo controllo Var. Vince l’Aston-Villa 2-1 e sale al quarto posto solitario, a quota 21 punti alle spalle del Manchester City. Diciottesima posizione per il Leeds, bloccato a 11 punti.