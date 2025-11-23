Inghilterra, Premier League: Eze show, l’Arsenal vince il derby col Tottenham e scappa via

L’Arsenal approfitta del ko del Manchester City e scappa via: poker al Tottenham nel derby del Nord di Londra, 4-1 secco e +6 sul Chelsea secondo. La squadra di Arteta domina subito nel corso della gara, ma per il vantaggio deve attendere il 36’, quando Trossard sfrutta l’imbucata di Merino e fa 1-0. Cinque minuti più tardi inizia lo show di Eberechi Eze (nome combattuto nello scorso calciomercato proprio tra Arsenal e Tottenham): l’ex Crystal Palace fa 2-0 su assist di Declan Rice. La formazione allenata da Frank è sotto di due gol all’intervallo, ma le cose peggiorano ad inizio ripresa: al 46’ Eze firma la sua personale doppietta, questa volta innescato da Timber. Al 55’ gli Spurs accorciano le distanze con Richarlison, ma è l’unico sussulto degli ospiti. A meno di un quarto d’ora dal termine è ancora Eze ad andare in segno: tripletta personale al 76’ e poker dei Gunners, che trionfano e scappano via in classifica. L’Arsenal con questo 41 sale a 29 punti, a +6 sul Chelsea secondo e a +7 sul Manchester City terzo. Ancora ko il Tottenham, fermo a 18 punti.