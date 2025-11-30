Logo SportMediaset

Maratona: vincono Jaafari e Mheari tra i 15.000 di Firenze

30 Nov 2025 - 15:31

L'azzurro Badr Jaafari ha vinto la 41/a Maratona di Firenze con il tempo di 2h09'58", seguito dall'etiope Negawo Asnake Dubre, al traguardo in 2h11'22", a sua volta tallonato dal keniano Ishmael Chelanga Kalale terzo con 2h11'33. Settimo tra gli uomini il primatista nazionale under 23 Rocco Lancellotti, in 2h21'15". Tra le donne vittoria dell'etiope Tsega Desta Mheari che al km 40 ha preso il comando per andare a chiudere in 2h30'37", in netto vantaggio sulla keniana Betty Jematia Chepkwony, seconda in 2h33'25". Chiude in terza posizione un'altra keniana, Sofia Jebiwott Chesir in 2h35'40" che aveva condotto la gara proprio fino al 40/o chilometro. La Maratona di Firenze si è disputata sulla distanza classica di 42,195 km in una giornata soleggiata e con temperatura rigida. E' la seconda maratona italiana per numero di partecipanti (15.000) dopo quella di Roma. 

