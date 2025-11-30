Pisa, Corrado: "Tourè-Inter? Abbiamo parlato di tante cose..."

Intervistato da Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Inter, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato di mercato concentrandosi su Tourè e Akinsanmiro. Queste le parole del numero uno dei toscani: "Tourè è già da due anni che lo stanno seguendo. L'Inter? Con loro abbiamo parlato di tante cose. Akinsanmiro è un giocatore forte ma è dell'Inter. Noi abbiamo il diritto di riscatto ma loro hanno il contro riscatto. Il giocatore a Pisa ha trovato la dimensione ideale per crescere ancora".