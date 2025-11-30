A caccia delle ombre: Benjamin Védrines, il K2... Fast&Furious

Due giorni dopo sono di nuovo ripartito con un compagno per recuperare del materiale alpinistico che avevo lasciato in quota e per smantellare il campo 2 che nel corso della spedizione abbiamo provato a ripulire dalle tante tendine ormai inservibili e da rifiuti di ogni genere. Mentre eravamo lassù abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso dall’alpinista italiano Federico Secchi che stava scendendo dalla vetta. Dopo aver rinunciato ad andare anche lui in punta, il suo compagno Marco Majori era caduto in un crepaccio e si trovava in uno stato di prostrazione simile al mio di del 2022. Abbiamo così prestato la nostra opera, aiutando i due colleghi a rientrare al campo base. Ad operazione terminata ho capito che era quello il senso che cercavo, la montagna interiore. Altri avevano aiutato me nel 2022, ora era toccato a me soccorrere un compagno d'avventura in difficoltà. L’intera spedizione ha avuto un grande riscontro mediatico.