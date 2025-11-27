Liverpool, una crisi senza fine: Slot rischia l'esonero. E tra due settimane c'è l'Inter

I Reds affrontano un momento durissimo dopo l'ennesimo ko contro il Psv: la stampa britannica condanna il tecnicodi Redazione
L'incubo continua, la notte è sempre più buia per il Liverpool, intrappolato in una crisi senza fine che ora - come suggerisce oggi tutta la stampa sportiva inglese - rende l'esonero di Arne Slot se non più inevitabile almeno quanto probabile. Il giorno dopo l'umiliante sconfitta casalinga contro gli olandesi del PSV in Champions League e gli assordanti fischi di Anfield al triplice fischio finale, il titolo del Times è una sentenza di condanna per il tecnico olandese: "La caduta del Liverpool non accenna a fermarsi e Slot non ha risposte".
Quella contro la squadra di Eindhoven è la nona sconfitta nelle ultime 12 partite, la peggiore serie dei Reds dal 1954. Anche il Guardian concentra le critiche su Slot, parlando di "un Liverpool disastroso, travolto dal PSV". L'ennesima caduta pare destinata ad avere conseguenze sulla guida tattica dei Reds, suggerisce il Daily Telgraph: "Dopo la peggior serie negativa degli ultimi 72 anni, il Liverpool affronta l'impensabile".
Ovvero l'esonero di un tecnico che solo cinque mesi fa si era laureato campione d'Inghilterra alla sua prima stagione in Premier League. Destinato a pagare per il "circolo vizioso" in cui è finito, scrive il Daily Mail che titola: "Il Liverpool è un disastro... un vero disastro", commentando come Mohamed Salah e compagni siano diventati 'lo zimbello d'Europa', e dunque "sia arrivato il momento di licenziare Slot". "Codice Rosso", l'apertura del Sun, che riporta la bocciatura senza appello della ex leggenda di Anfield, Steve Gerrard. Tra due settimane, il Liverpool sarà di scena a San Siro contro l'Inter in Champions League.