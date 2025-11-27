Liverpool, una crisi senza fine: Slot rischia l'esonero. E tra due settimane c'è l'Inter

Ovvero l'esonero di un tecnico che solo cinque mesi fa si era laureato campione d'Inghilterra alla sua prima stagione in Premier League. Destinato a pagare per il "circolo vizioso" in cui è finito, scrive il Daily Mail che titola: "Il Liverpool è un disastro... un vero disastro", commentando come Mohamed Salah e compagni siano diventati 'lo zimbello d'Europa', e dunque "sia arrivato il momento di licenziare Slot". "Codice Rosso", l'apertura del Sun, che riporta la bocciatura senza appello della ex leggenda di Anfield, Steve Gerrard. Tra due settimane, il Liverpool sarà di scena a San Siro contro l'Inter in Champions League.