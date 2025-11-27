Logo SportMediaset

EVERTON

Everton, Gueye e Keane fanno la pace... sul ring: come Conte e Lautaro nel 2021

Ritrovano il sorriso i due protagonisti del chiacchieratissimo episodio durante il match contro il Manchester United

di Daniele Pezzini
27 Nov 2025 - 17:53

In casa Everton torna la pace tra Idrissa Gueye e Michael Keane. I protagonisti della clamorosa rissa tra compagni che lunedì sera, nel match contro il Manchester United, aveva portato all'espulsione del senegalese hanno deciso di mettere le cose a posto inscenando un finto incontro di boxe nel centro sportivo del club.

A documentare il tutto su Instagram è stato Thierno Barry, con un video accompagnato dal messaggio "qui solo amore". Una scenetta molto simile a quella che vide protagonisti Antonio Conte e Lautaro Martinez nel 2021: i due, dopo un durissimo battibecco nel corso di un match di campionato contro la Roma, avevano chiarito le cose in privato, per poi pubblicare sui social il filmato di un loro incontro di pugilato, alla Pinetina, con Romelu Lukaku come annunciatore d'eccezione.

