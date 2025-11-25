Rissa Gueye-Keane in United-Everton, Amorin va controcorrente: "Spero che anche i miei lo facciano"

La rissa tra Gueye e Michael Keane in Man United-Everton con il centrocampista senegalese dei Toffees che si è scagliato contro il suo compagno colpendolo con uno schiaffo ha fatto il giro del mondo e destato parecchio scalpore, ma il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim va decisamente controcorrente: "Spero che anche i miei giocatori arrivino a picchiarsi tra loro - ha dichiarato nel post-partita dell'Old Trafford - Litigare non è una cosa negativa. Non significa che non ci si voglia bene. Vuol dire che ci si batte per un pallone perso, per un gol subito. È quello che ho provato guardando l’azione. Per me non era da espulsione. Ci si può anche affrontare tra compagni, fa parte della competitività".