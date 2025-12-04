Logo SportMediaset

Liverpool-Sunderland, il salvataggio decisivo di Chiesa al 94'. VIDEO

L'attaccante dei Reds ha salvato il risultato con un intervento da difensore vero

di Martino Cozzi
04 Dic 2025 - 13:34
© Da video

© Da video

Federico Chiesa salva il Liverpool. Ma questa volta non con un gol, come successo alla prima giornata di Premier League con il Bournemouth, ma con una vera e propria parata. Infatti, al 94' della sfida tra i Reds e il Sunderland, sul risultato di 1-1 l'attaccante italiano ha salvato la porta di Alisson con un intervento miracoloso: Isidor, lanciato da solo in contropiede, salta il portiere del Liverpool e calcia a botta sicura ma sulla sua strada trova l'intervento di Chiesa che evita che il pallone entri in porta. Un intervento decisivo da parte dell'ex attaccante della Juventus, che ha evitato l'ennesima sconfitta in campionato alla sua squadra. Iconica la reazione di Roefs, portiere del Sunderland, che passa dall'esultare al disperarsi nel giro di pochi istanti. 

