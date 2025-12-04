Liverpool-Sunderland, il salvataggio decisivo di Chiesa al 94'. VIDEO

Federico Chiesa salva il Liverpool. Ma questa volta non con un gol, come successo alla prima giornata di Premier League con il Bournemouth, ma con una vera e propria parata. Infatti, al 94' della sfida tra i Reds e il Sunderland, sul risultato di 1-1 l'attaccante italiano ha salvato la porta di Alisson con un intervento miracoloso: Isidor, lanciato da solo in contropiede, salta il portiere del Liverpool e calcia a botta sicura ma sulla sua strada trova l'intervento di Chiesa che evita che il pallone entri in porta. Un intervento decisivo da parte dell'ex attaccante della Juventus, che ha evitato l'ennesima sconfitta in campionato alla sua squadra. Iconica la reazione di Roefs, portiere del Sunderland, che passa dall'esultare al disperarsi nel giro di pochi istanti.