Verstappen: "Ho rischiato, mi è andata bene". Norris e Piastri: "Ci è mancata la velocità"

"È andata piuttosto bene. Sono entrato nel ritmo fin dal Q1 e sono molto soddisfatto del mio ultimo giro del Q3. Ero al limite, ma non è bastato. Domani sarà emozionante. Verstappen ha mostrato un passo gara molto veloce nelle simulazioni del venerdì, vedremo quale sarà il nostro. Io cercherò di cogliere qualsiasi opportunità a mio favore possa presentarsi, senza dimenticare che per tornare in gioco mi serve molto più della vittoria nel Gran Premio. Gioco di squadra a favore di Norris? Vediamo, dipenderà dalle circostanze e dalla situazione davanti a me. Ne discuteremo con la squadra. Fino a questo momento non lo abbiamo fatto in modo diretto. Io ho ancora una chance ma se fosse necessario dare strada a Lando per permettergli di conquistare il titolo, beh potrebbe anche accadere... però stiamo a vedere".