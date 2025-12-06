Logo SportMediaset

GP ABU DHABI F.1

Verstappen: "Ho rischiato, mi è andata bene". Norris e Piastri: "Ci è mancata la velocità"

L'olandese spiega il cambio di passo a metà qualifica che gli ha aperto la strada verso la 48esima pole in carriera

di Stefano Gatti
06 Dic 2025 - 17:11
© Getty Images

© Getty Images

MAX VERSTAPPEN

"Già nel Q2 siamo andati forte con le gomme usate, poi nel Q3 con quelle nuove ancora di più. Mi sentivo bene, la pista alla fine è molto migliorata ma non sapevamo prima quanto lo avrebbe fatto in termini di temperatura. Abbiamo rischiato qualche cambiamento e ci è andata bene, li abbiamo azzeccati. Cercherò di vincere il Gran Premio, è quello che devo fare ma non voglio commettere errori, ogni singolo punto conta. Servirà anche un po' di fortuna. Comunque è importante sapere che quando devi performare sotto pressione sei in grado di farlo. Spero che il mio passo-gara sia all'altezza di quello in qualifica". 

LANDO NORRIS

"È dura, Max ha fatto un bel lavoro. Noi abbiamo fatto tutto il possibile Mi dispiace non essere in pole ma non siamo stati abbastanza veloci. Dobbiamo rifarci in gara: il mio obiettivo è vincere il Gran Premio. Al via della gara vedremo le singole intenzioni.  Da parte mia devo concentrarmi sul mio lavoro, tutto qui. In ogni caso credo che dormirò tranquillo stanotte, per dirla tutta ho dormito anche troppo ultimamente".

OSCAR PIASTRI

"È andata piuttosto bene. Sono entrato nel ritmo fin dal Q1 e sono molto soddisfatto del mio ultimo giro del Q3. Ero al limite, ma non è bastato. Domani sarà emozionante. Verstappen ha mostrato un passo gara molto veloce nelle simulazioni del venerdì, vedremo quale sarà il nostro. Io cercherò di cogliere qualsiasi opportunità a mio favore possa presentarsi, senza dimenticare che per tornare in gioco mi serve molto più della vittoria nel Gran Premio. Gioco di squadra a favore di Norris? Vediamo, dipenderà dalle circostanze e dalla situazione davanti a me. Ne discuteremo con la squadra. Fino a questo momento non lo abbiamo fatto in modo diretto. Io ho ancora una chance ma se fosse necessario dare strada a Lando per permettergli di conquistare il titolo, beh potrebbe anche accadere... però stiamo a vedere".  

