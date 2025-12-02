Premier, il Manchester City passa col brivido: il Fulham sfiora la rimonta. Pari tra Newcastle e Tottenham

Beffa per il Newcastle, ripreso al 95’ sul 2-2 dal Tottenham a St. James’ Park. I Magpies dominano in lungo e in largo nel primo tempo, ma non riescono a sfondare. Gli ospiti si difendono e mantengono la porta inviolata, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. A inizio ripresa Howe sostituisce Tonali per far entrare Bruno Guimaraes, e il cambio porta i suoi frutti: al 71’ il brasiliano raccoglie l’assist di Woltemade e insacca l’1-0. La reazione degli Spurs arriva ed è molto rapida: sette minuti più tardi Romero di testa incorna in rete il cross di Kudus per l’1-1. A pochi minuti dal 90’ i padroni di casa tornano avanti: calcio di rigore guadagnato da Burn e trasformato da Gordon all’86’. Quando tutto lascia pensare al successo dei bianconeri, ecco che la formazione allenata da Frank strappa il punto: al 95’ è ancora Romero a rovinare i piani avversari, con la doppietta personale sugli sviluppi di corner per il definitivo 2-2. Newcastle e Tottenham restano appaiate in classifica, salendo entrambe a 19 punti.