Premier, il Manchester City passa col brivido: il Fulham sfiora la rimonta. Pari tra Newcastle e Tottenham

Pazzo 5-4 in casa del Fulham per Guardiola con un super Foden, 2-2 tra i Magpies e gli Spurs

02 Dic 2025 - 23:15
© Getty Images

© Getty Images

Nel quattordicesimo turno di Premier League il Manchester City piega il Fulham in trasferta: i Citizens vincono 5-4 con le reti di Haaland, Reijnders, Doku e la doppietta di Phil Foden. I padroni di casa vanno a un passo dalla rimonta clamorosa con i gol di Smith Rowe, Iwobi e la doppietta di Chukwueze. Termina 2-2 la sfida tra Newcastle e Tottenham, mentre l’Everton prende tre punti con l’1-0 in casa del Bournemouth.

FULHAM-MANCHESTER CITY 4-5
Pazza vittoria del Manchester City, che si impone per 5-4 a Craven Cottage contro il Fulham e mette pressione all’Arsenal. La squadra di Guardiola parte subito forte, stappando la partita al 17’ con Haaland su assist di Doku. L’attaccante norvegese torna protagonista venti minuti più tardi, quando al 37’ innesca Reijnders per il 2-0. Al 44’ gli uomini di Guardiola calano già il tris con Foden, ma nel recupero del primo tempo Smith Rowe accorcia le distanze per il 3-1 all’intervallo. Dopo la pausa gli ospiti continuano a spingere, e al 48’ Foden raccoglie il secondo assist di Haaland per il 4-1. La cinquina arriva al 54’, con Doku che propizia l’autorete di Berge. Partita finita? Non proprio: i padroni di casa prima accorciano con Iwobi al 57’, poi la doppietta dell’ex Milan Chukwueze (72’ e 78’) riaccende il finale con il 5-4 a poco più di dieci minuti dal termine. La formazione allenata da Marco Silva nel finale ci prova in tutti i modi, ma alla fine a vincere sono i blu di Manchester. Il City sale a 28 punti, a -2 dall’Arsenal primo: fermo a quota 17 il Fulham, a un passo dall’impresa.

BOURNEMOUTH-EVERTON 0-1
Colpo esterno dell’Everton, 1-0 sul campo del Bournemouth. Già nel primo tempo i Toffees vanno più volte ad un passo dal vantaggio: al 43’ Barry colpisce un palo di testa su calcio d’angolo. Le Cherries faticano, anche se si vedono annullare un gol nel recupero. Anche nel secondo tempo la squadra di David Moyes continua ad imporre il proprio ritmo, con i padroni di casa che stanno chiusi nella loro metà campo. Al 78’ ecco che arriva il gol partita: assist di Carlos Alcaraz e 1-0 di Jack Grealish, che regala i tre punti alla formazione del Merseyside. Vince l’Everton e sale a 21 punti, superando tra le altre anche il Bournemouth, fermo a 19.

NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-2

Beffa per il Newcastle, ripreso al 95’ sul 2-2 dal Tottenham a St. James’ Park. I Magpies dominano in lungo e in largo nel primo tempo, ma non riescono a sfondare. Gli ospiti si difendono e mantengono la porta inviolata, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. A inizio ripresa Howe sostituisce Tonali per far entrare Bruno Guimaraes, e il cambio porta i suoi frutti: al 71’ il brasiliano raccoglie l’assist di Woltemade e insacca l’1-0. La reazione degli Spurs arriva ed è molto rapida: sette minuti più tardi Romero di testa incorna in rete il cross di Kudus per l’1-1. A pochi minuti dal 90’ i padroni di casa tornano avanti: calcio di rigore guadagnato da Burn e trasformato da Gordon all’86’. Quando tutto lascia pensare al successo dei bianconeri, ecco che la formazione allenata da Frank strappa il punto: al 95’ è ancora Romero a rovinare i piani avversari, con la doppietta personale sugli sviluppi di corner per il definitivo 2-2. Newcastle e Tottenham restano appaiate in classifica, salendo entrambe a 19 punti.

