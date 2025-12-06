Pole di Verstappen davanti a Norris. Seconda fila per Piastri e Russell. Leclerc 5.

© Getty Images
È del quattro volte iridato olandese l'ultima pole della stagione sulla pista di Yas Marinadi Stefano Gatti
Max Verstappen strappa una straordinaria pole position ad Abu Dhabi con il tempo di un minuto, 22 secondi e 207 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del Mondiale Lando Norris con un ritardo di 201 millesimi dall'olandese e un vantaggio di 29 sul compagno di squadra Oscar Piastri che apre la seconda fila completata da George Russell a 438 millesimi dalla pole. Terza fila per Charles Leclerc con la Ferrari (+0.523)e per Fernando Alonso con la Aston Martin (+0.695). Gabriel Bortoleto con la Sauber (a due soli millesimi dal suo manager Alonso...) ed Esteban Ocon sulla Haas-Ferrari saranno al via dalla quarta fila, in quinta Isack Hadjar e Yuki Tsunoda, vale a dire il pilota che l'anno prossimo affiancherà Max Verstappen alla Red Bull e quello che... si appresta a lasciargli il posto.
La seconda metà della griglia di partenza inizia con la sesta fila aperta da Oliver Bearman con la Haas (primo eliminato al termine del Q2 dopo tre turni di prove libere ben più promettenti) e completata da Carlos Sainz con la migliore delle Williams. Alle loro spalle Liam Lawson (Racing Bulls) e un delusissimo Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Lance Stroll (Aston Martin) scatta all'interno dell'ottava fila. Al suo fianco Lewis Hamilton, prima vittima del taglio iniziale. Per il sette volte iridato si tratta della quarta eliminazione consecutiva nel Q3 (Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi e la qualifica Sprint di Losail). Nona fila per Alexander Albon (Williams) e per Nico Hulkenberg (Sauber). Decima e ultima fila per le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto: ennesima delusione per il team bleu al capolinea di una stagione estremamente deludente.