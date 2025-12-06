Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
PROVE UFFICIALI

Pole di Verstappen davanti a Norris. Seconda fila per Piastri e Russell. Leclerc 5.

È del quattro volte iridato olandese l'ultima pole della stagione sulla pista di Yas Marina

di Stefano Gatti
06 Dic 2025 - 16:37
1 di 43
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Max Verstappen strappa una straordinaria pole position ad Abu Dhabi con il tempo di un minuto, 22 secondi e 207 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del Mondiale Lando Norris con un ritardo di 201 millesimi dall'olandese e un vantaggio di 29 sul compagno di squadra Oscar Piastri che apre la seconda fila completata da George Russell a 438 millesimi dalla pole. Terza fila per Charles Leclerc con la Ferrari (+0.523)e per Fernando Alonso con la Aston Martin (+0.695). Gabriel Bortoleto con la Sauber (a due soli millesimi dal suo manager Alonso...) ed Esteban Ocon sulla Haas-Ferrari saranno al via dalla quarta fila, in quinta Isack Hadjar e Yuki Tsunoda, vale a dire il pilota che l'anno prossimo affiancherà Max Verstappen alla Red Bull e quello che... si appresta a lasciargli il posto.

La seconda metà della griglia di partenza inizia con la sesta fila aperta da Oliver Bearman con la Haas (primo eliminato al termine del Q2 dopo tre turni di prove libere ben più promettenti) e completata da Carlos Sainz con la migliore delle Williams. Alle loro spalle Liam Lawson (Racing Bulls) e un delusissimo Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Lance Stroll (Aston Martin) scatta all'interno dell'ottava fila. Al suo fianco Lewis Hamilton, prima vittima del taglio iniziale. Per il sette volte iridato si tratta della quarta eliminazione consecutiva nel Q3 (Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi e la qualifica Sprint di Losail). Nona fila per Alexander Albon (Williams) e per Nico Hulkenberg (Sauber). Decima e ultima fila per le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto: ennesima delusione per il team bleu al capolinea di una stagione estremamente deludente.

DITE LA VOSTRA

F1 thrilling: chi vincerà il titolo?

Norris
Verstappen
Piastri
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
formula 1
gp abu dhabi
prove ufficiali
verstappen
norris
piastri
russell
leclerc

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Norris furioso con Verstappen per impeding, lo sfogo via radio: "Ma cosa fa?"

Norris e Verstappen già ai ferri corti: Leclerc rilancia la Ferrari

Norris allunga su Verstappen, la Ferrari... torna nei ranghi

Montezemolo attacca la Ferrari: "Sono arrabbiato, deluso e preoccupato per il futuro"

La "Classe 2025" a cena ad Abu Dhabi: Hamilton leader e la battuta di Norris

DICH MONTEZEMOLO SU F1 DICH

Montezemolo: "Spero sia un anno importante per la Ferrari"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:07
Premier League: l’Arsenal cade allo scadere, il City vince e va a -2
17:52
Polveriera viola: Vanoli cambia il rigorista, Kean non la prende bene e non esulta
17:52
Sassuolo, Grosso: "Stiamo facendo grandi cose, ma non abbassare la guardia"
E-Prix San Paolo: la gara
17:43
Bundesliga: manita del Bayern Monaco allo Stoccarda, crolla il Leverkusen