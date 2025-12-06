Pole di Verstappen davanti a Norris. Seconda fila per Piastri e Russell. Leclerc 5.

La seconda metà della griglia di partenza inizia con la sesta fila aperta da Oliver Bearman con la Haas (primo eliminato al termine del Q2 dopo tre turni di prove libere ben più promettenti) e completata da Carlos Sainz con la migliore delle Williams. Alle loro spalle Liam Lawson (Racing Bulls) e un delusissimo Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Lance Stroll (Aston Martin) scatta all'interno dell'ottava fila. Al suo fianco Lewis Hamilton, prima vittima del taglio iniziale. Per il sette volte iridato si tratta della quarta eliminazione consecutiva nel Q3 (Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi e la qualifica Sprint di Losail). Nona fila per Alexander Albon (Williams) e per Nico Hulkenberg (Sauber). Decima e ultima fila per le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto: ennesima delusione per il team bleu al capolinea di una stagione estremamente deludente.