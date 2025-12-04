Argentina, Messi: "Mondiali? Difficile vincere ma ci proveremo. Guardiola il migliore al mondo"

© Getty Images | Lionel Messi, 405 assist
La Pulce si è confessata a ESPN: "Piccoli dettagli possono mandarti ko"di Redazione
In attesa del sorteggio dei Mondiali in programma venerdì e della finale di MLS tra il suo Inter Miami e i Vancouver Whitecaps, Leo Messi ha concesso una lunga intervista a ESPN. La Pulce ha recentemente rinnovo con la franchigia Usa, ma non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua partecipazione alla Coppa del Mondo. "Inizieremo la pre-season a gennaio e abbiamo un sacco di partite fino a maggio, inclusa la Concacaf Champions League... - ha spiegato il fuoriclasse argentino - Spero di fare una buona pre-season, ma come ho detto, prenderò le cose giorno per giorno e sarò onesto. Cercherò di essere realista e di sentirmi bene".
Sulle possibilità dell'Argentina di fare il bis dopo la vittoria in Qatar nel 2022. " Ci proveremo. La Nazionale è un gruppo che darà tutto e lotterà. Poi, piccoli dettagli possono mandarti ko: un tiro può colpire il palo e finire dentro o fuori - ha aggiunto Messi -. Eravamo superiori sia contro la Francia che contro l'Olanda, ma abbiamo perso ai rigori, e poi abbiamo avuto la bestia che era Dibu, ma si può comunque essere eliminati ai rigori. È molto difficile vincere una Coppa del Mondo".
Nessun dubbio su chi sia il miglior allenatore in circolazione: Pep Guardiola: "Per me è unico. Ci sono allenatori straordinariamente bravi, ma lui ha qualcosa di diverso. Per me è il migliore di tutti. In termini di visione di gioco, preparazione di gioco, capacità di comunicare con i giocatori... è molto completo. È andato altrove e ha continuato a vincere. Non solo per le vittorie, ma per il modo in cui le sue squadre hanno giocato".