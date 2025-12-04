Argentina, Messi: "Mondiali? Difficile vincere ma ci proveremo. Guardiola il migliore al mondo"

In attesa del sorteggio dei Mondiali in programma venerdì e della finale di MLS tra il suo Inter Miami e i Vancouver Whitecaps, Leo Messi ha concesso una lunga intervista a ESPN. La Pulce ha recentemente rinnovo con la franchigia Usa, ma non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua partecipazione alla Coppa del Mondo. "Inizieremo la pre-season a gennaio e abbiamo un sacco di partite fino a maggio, inclusa la Concacaf Champions League... - ha spiegato il fuoriclasse argentino - Spero di fare una buona pre-season, ma come ho detto, prenderò le cose giorno per giorno e sarò onesto. Cercherò di essere realista e di sentirmi bene".