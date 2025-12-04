BRASILE Brasile, Flamengo campione: grande feste per gli ex Juve Danilo e Alex Sandro

Ai carioca basta l'1-0 sul Ceará firmato Samuel Lino per laurearsi campioni nazionali con una giornata di anticipo. Per il tecnico Filipe Luis si completa un 2025 da sogno, in cui ha trionfato anche in Supercoppa del Brasile, Campionato carioca e Copa Libertadores. Con Danilo e Alex Sandro hanno celebrato tanti altri ex Serie A come Emerson Royal (Milan), Erick Pulgar (Bologna e Fiorentina), Pedro (Fiorentina) e Viña (Roma), oltre ovviamente all'azzurro Jorginho (Verona e Napoli).