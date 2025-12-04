Logo SportMediaset

Calcio
Calcio estero
BRASILE

Brasile, Flamengo campione: grande feste per gli ex Juve Danilo e Alex Sandro

Ai carioca basta l'1-0 sul Ceará firmato Samuel Lino per laurearsi campioni nazionali con una giornata di anticipo. Per il tecnico Filipe Luis si completa un 2025 da sogno, in cui ha trionfato anche in Supercoppa del Brasile, Campionato carioca e Copa Libertadores. Con Danilo e Alex Sandro hanno celebrato tanti altri ex Serie A come Emerson Royal (Milan), Erick Pulgar (Bologna e Fiorentina), Pedro (Fiorentina) e Viña (Roma), oltre ovviamente all'azzurro Jorginho (Verona e Napoli).

04 Dic 2025 - 10:25
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

Buffon: "Quando penso al Mondiale penso all'album delle figurine e poi alla vittoria del 2006"

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

Le Pagelle di Inter-Venezia

Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

