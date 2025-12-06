Formula E: Wehrlein conquista la pole, ma non scatterà davanti a tutti

Quest'ultimo erediterà la prima fila al fianco di Dennis, con Mortara (Mahindra) terzo davanti al già menzionato Wehrlein. Quinta posizione per De Vries, che ha ottenuto il miglior tempo tra gli eliminati nei quarti di finale: alle sue spalle Da Costa (Jaguar), Nato (Nissan) e Vergne (Citroen). Completano la top-10 l'altra Jaguar di Evans e il campione del mondo Rowland, che però scatterà 13° perché dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia che gli era stata assegnata nell'ultima gara del trionfale 2024/25. Molto più indietro Buemi (11°) e Cassidy (15°), chiudono la griglia le Lola-Yamaha di Lucas Di Grassi e Zane Maloney: problemi per entrambi nel rispettivo gruppo delle qualifiche, mentre Drugovich (17°) è andato a muro mentre guidava la classifica del gruppo B.