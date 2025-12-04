Eroico Neymar, gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il suo Santos

O Ney però ha preso il coraggio a due mani e, a rischio di mettere a repentaglio il resto della sua carriera, ha deciso di scendere in campo. E i risultati, per il momento gli stanno dando ragione: due vittorie contro lo Sport di Recife e contro lo Juventude in cui Neymar ha messo a referto 4 gol e un assist che hanno permesso al Santos di risalire fino alla 14esima posizione. Ai brasiliani ora potrebbe un pari nell'ultima giornata contro il Cruzeiro per mantenere la categoria.