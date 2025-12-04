Eroico Neymar, gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il suo Santos

Nonostante l'infortunio il brasiliano non si è tirato indietro: con quattro gol in due partite ha avvicinato i suoi alla salvezzadi Redazione
Quattro gol in due partite con un menisco rotto. Quello che Neymar sta facendo per salvare il suo Santos assume sfaccettature epiche, tipiche da calcio sudamericano. Dopo la notizia dell'infortunio al ginocchio tutti, medici compresi, pensavano che la stagione del brasiliano fosse terminata. Un guaio per i Peixe che a tre giornate dalla fine del Brasileirao si trovavano in 17esima posizione, in piena zona retrocessione.
O Ney però ha preso il coraggio a due mani e, a rischio di mettere a repentaglio il resto della sua carriera, ha deciso di scendere in campo. E i risultati, per il momento gli stanno dando ragione: due vittorie contro lo Sport di Recife e contro lo Juventude in cui Neymar ha messo a referto 4 gol e un assist che hanno permesso al Santos di risalire fino alla 14esima posizione. Ai brasiliani ora potrebbe un pari nell'ultima giornata contro il Cruzeiro per mantenere la categoria.
“Non ho scavalcato nessuno. È stata una decisione interna, presa insieme. Alla fine, ero io quello che doveva dire sì o no”, racconta O Ney sulla scelta di scendere in campo nonostante il problema fisico. Ora manca solo l'ultimo passo per centrare la salvezza in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con il Santos: il contratto del brasiliano infatti scadrà a fine dicembre. A sentire le sue dichiarazioni però, ci sarebbe il margine per continuare insieme: "La mia priorità è sempre il Santos", ha detto dopo la fondamentale vittoria contro lo Juventude. Ora a questa favola manca solo il lieto fine: salvezza per il Santos e rinnovo per Neymar.