Premier League: l’Arsenal continua a vincere. Il Chelsea piega il Tottenham, pari United

TOTTENHAM-CHELSEA 0-1

È giornata di derby londinese al Tottenham Hotspur Stadium, dove gli Spurs di Thomas Frank accolgono il Chelsea di Enzo Maresca. La partita non inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, visto che Bergvall è costretto a lasciare il campo dopo appena sette minuti, a seguito di una forte pallonata in faccia: anche se lo svedese non è d’accordo, lo staff medico degli Spurs preferisce non rischiare, sfruttando la sostituzione extra che la Premier League prevede in questi casi. Al suo posto entra allora Xavi Simons, mentre Vicario riesce a stoppare l’iniziativa di Joao Pedro alla mezz’ora. Il portiere italiano non può nulla però al 34’, quando proprio l’ex Brighton porta il Chelsea sull’1-0, sfruttando il pallone strappato da Caicedo a van de Ven. Robert Sanchez nega invece il pareggio a Kudus nel recupero del primo tempo, mentre Enzo Fernandez e Pedro Neto spaventano Vicario nella ripresa, il quale si supera poi su Joao Pedro al 94’. Il Chelsea vince quindi il derby 1-0 e aggancia il Tottenham a quota 17 punti.