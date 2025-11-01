Premier League: l’Arsenal continua a vincere. Il Chelsea piega il Tottenham, pari United

I Gunners battono 2-0 il Burnley e forzano in vetta. Il derby londinese finisce 1-0, i Red Devils fanno 2-2
Nel 10° turno di Premier League continua a vincere l’Arsenal, che allunga in vetta con il 2-0 sul Burnley targato Gyokeres e Rice. Dopo tre vittorie frena invece il Manchester United, 2-2 in casa del Nottingham Forest, con rimonta e contro-rimonta: in gol l’ex Juventus Savona per i padroni di casa. Il Chelsea fa suo 1-0 il derby londinese contro il Tottenham, il Crystal Palace piega 2-0 il Brentford. 3-0 in Fulham-Wolverhampton e Brighton-Leeds.
BURNLEY-ARSENAL 0-2
Tutto piuttosto facile per l’Arsenal, che in trasferta piega il Burnley 2-0. I Gunners partono subito con il classico controllo della gara, ma per sbloccare il match devono aspettare il 14’: sugli sviluppi di corner Viktor Gyokeres sfrutta la torre di Gabriel e insacca da pochi passi. I padroni di casa non reagiscono, e al 35’ arriva il raddoppio ospite: contropiede perfetto avviato da Gyokeres, con Trossard che apparecchia per il 2-0 di Rice. Gli uomini di Scott Parker sono al tappeto all’intervallo, e nella ripresa non riescono a reagire. La formazione allenata da Arteta gestisce, senza subire, e porta a casa i tre punti. L’Arsenal resta in vetta a quota 25 punti, Burnley bloccato a quota 10.
NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED 2-2
Si interrompe la striscia di vittorie del Manchester United, pari 2-2 in casa del Nottingham Forest. Gli ospiti provano tiepidamente ad imporre il proprio ritmo al match, e poco dopo la mezzora riescono a passare in vantaggio: assist di Bruno Fernandes per l’1-0 di Casemiro al 34’. All’intervallo i Red Devils sono avanti, ma in avvio di ripresa le cose cambiano: uno-due micidiale dei padroni di casa al 48’ e al 50’, prima con il pareggio di Gibbs-White e poi con il ribaltone a firma dell’ex Juventus Savona (primo gol inglese per l’azzurro). Nella mezzora finale gli uomini di Amorim provano a pareggiarla in tutti i modi, trovando il gol del 2-2 all’81’ con Diallo. Il Nottingham con questo pareggio sale a 6 punti, ancora in zona retrocessione: tocca invece quota 17 il Manchester United.
TOTTENHAM-CHELSEA 0-1
È giornata di derby londinese al Tottenham Hotspur Stadium, dove gli Spurs di Thomas Frank accolgono il Chelsea di Enzo Maresca. La partita non inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, visto che Bergvall è costretto a lasciare il campo dopo appena sette minuti, a seguito di una forte pallonata in faccia: anche se lo svedese non è d’accordo, lo staff medico degli Spurs preferisce non rischiare, sfruttando la sostituzione extra che la Premier League prevede in questi casi. Al suo posto entra allora Xavi Simons, mentre Vicario riesce a stoppare l’iniziativa di Joao Pedro alla mezz’ora. Il portiere italiano non può nulla però al 34’, quando proprio l’ex Brighton porta il Chelsea sull’1-0, sfruttando il pallone strappato da Caicedo a van de Ven. Robert Sanchez nega invece il pareggio a Kudus nel recupero del primo tempo, mentre Enzo Fernandez e Pedro Neto spaventano Vicario nella ripresa, il quale si supera poi su Joao Pedro al 94’. Il Chelsea vince quindi il derby 1-0 e aggancia il Tottenham a quota 17 punti.
CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 2-0
Tre punti in casa per il Crystal Palace, che piega 2-0 il Brentford. Già nel primo tempo gli uomini di Glasner fanno capire agli avversari l’andamento della gara: al 30’ Mateta porta avanti i suoi su assist di Lerma. La prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa avanti di una rete, ma in avvio dei successivi quarantacinque minuti ecco il raddoppio: ancora una volta Lerma protagonista, in questo caso con il tiro-cross che propizia l’autorete di Collins. Le Bees accennano una timida reazione nella seconda metà di secondo tempo, ma non basta. Vince il Crystal Palace 2-0 e sale a 16 punti, tre in più rispetto ai 13 del Brentford.
FULHAM-WOLVERHAMPTON 3-0
Il Fulham torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive, Wolverhampton ko 3-0 a Craven Cottage. Pronti via e i bianconeri stappano subito la partita, con Sessegnon che al 9’ sfrutta l’assist di Jimenez per l’1-0. I Wolves non rispondono, e al 36’ per gli ospiti piove sul bagnato: fallo da ultimo uomo di Agbadou, con conseguente espulsione. Dopo l’intervallo i Cottagers iniziano a sfruttare la superiorità numerica: al 62’ Wilson raddoppia con un tiro da fuori area. La squadra di Vitor Pereira, anche per via dell’uomo in meno, non riesce a rientrare in partita, con i padroni di casa che archiviano la pratica con il tris (autogol di Mosquera) al 75’. Il Fulham sale a quota 11 punti, Wolverhampton ultimo in classifica a quota 2.
BRIGHTON-LEEDS UNITED 3-0
Tris del Brighton, che travolge il Leeds 3-0 tra le mura casalinghe. Vantaggio rapido per i Seagulls, che all’11’ trovano l’1-0 con Welbeck, innescato da Wieffer. Gli ospiti reagiscono e premono per il pareggio, ma a fine primo tempo la formazione allenata da Hurzeler è sopra di un gol. Nella ripresa si scatena Diego Gomez: doppietta nel giro di sei minuti (64’ e 70’) per mettere in cassaforte il match, con Okafor e compagni che non riescono più ad accorciare le distanze. Il Brighton scala qualche posizione in classifica, salendo a 15 punti. Rimane fermo a 11 il Leeds, alla quinta sconfitta stagionale.