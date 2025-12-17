Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
conference league
VERSO LOSANNA-FIORENTINA

Vanoli: "Non conta il mio futuro, ma soltanto il bene della Fiorentina"

"Cambio modulo possibile. Domani partita importante, ma è normale che un po' di testa al campionato ci sia"

17 Dic 2025 - 21:45
Paolo Vanoli © Getty Images

Paolo Vanoli © Getty Images

Dopo la pesante sconfitta nello scontro salvezza col Verona, la Fiorentina si prepara ad affrontare la gara di Conference League contro il Losanna in un clima di altissima tensione. "Domani è una partita importante, ma è normale che un po' di testa al campionato ci sia - ha spiegato Paolo Vanoli nella conferenza in vista del match - Gara decisiva per il mio futuro? No, non lo penso. Qua conta il bene della Fiorentina, facciamo il massimo per quello. E il mio futuro deve passare in secondo piano". 

"Penso che anche col Verona ci siano state occasioni per segnare di più e poi vediamo come abbiamo subito gol", ha continuato il tecnico della Viola parlando dell'ultima gara persa in campionato. "Il modulo e le difficoltà a variare rispetto allo spartito del 3-5-2? - ha proseguito - Mi dispiace essere ripetitivo, lo faccio continuamente: non sono un integralista, quindi tutto è possibile".

Leggi anche

Petardi contro il Viola Park: aperta un'inchiesta. Vanoli parlerà alla vigilia della Conference

Poi qualche battuta sul Losanna, prossimo avversario di Conference. "In campionato stanno faticando anche loro. Hanno giocatori interessanti, la loro punta è partita per la Coppa d'Africa, ma ci sono buoni sostituti - ha spiegato -. Sarà una partita molto difficile, non siamo abituati a giocare sul sintetico. Dovremo stare molto attenti e in partita. Loro, come noi, hanno fatto meglio in Conference che non in campionato, la sfida sarà delicata".

Quanto alla reazione che si aspettano i tifosi, Vanoli poi ha le idee chiare. "Il gruppo è coeso e unito - ha precisato -. Quanto stiamo facendo non basta, dobbiamo fare di più per la nostra gente". "Vediamo però anche le cose positive, domenica la reazione è stata buona: trovare questo risultato ci permetterebbe di avere più serenità, decisione e autostima", ha aggiunto. 

FAGIOLI: "CHIUDIAMO IL DIBATTITO TIFOSI-CITTA'"
Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League sul campo del Losanna: "Dobbiamo rispondere con i risultati e chiudere il dibattito tifosi-città, perché ci stanno dando tutto. Quando le cose vanno male i tifosi della tribuna cominciano a fischiare, la curva ci ha sempre sostenuti e continua a farlo, solo che ora chiedono i risultati. Ultimamente siamo stati tanti insieme, giustamente siamo stati e saremo in ritiro. Dobbiamo darci più stimoli tra noi, un aiuto per uscire dalla situazione".

Leggi anche

Riflessioni in corso, Vanoli è in bilico: tra i sostituti spunta il clamoroso ritorno di Pioli

conference league
losanna
fiorentina
vanoli

Ultimi video

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

17:40
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

01:13
CLIP RAIMONDI SU VIGILIA MILAN PRE NAPOLI DA RIAD SM 13 - SUPERCOPPA ITALIA SRV

Milan squadra più amata in Arabia

01:52
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

01:33
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO INTER SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Inter, il problema Dumfries e il mercato: c'è un nome nuovo

01:00
CLIP COLLEGAMENTO LANDONI SU NAPOLI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, il Napoli e Conte con un dubbio in più

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

01:18
CLIP COLLEGAMENTO MICELI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, quanti italiani a Riad: numeri e curiosità dei tifosi di Napoli, Bologna, Inter e Milan

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

I più visti di Conference League

Ranking UEFA, la Serie A mette la freccia: sorpasso alla Spagna e caccia alla Germania

Kean e Gudmundsson rialzano la viola, prima vittoria europea per Vanoli

Sorteggio benevolo per la Fiorentina, ai quarti c'è il Lech Poznan

Il ranking Uefa torna a sorridere all'Italia: la quinta squadra in Champions non è più un miraggio

Fiorentina-Aek Atene: le immagini della sfida

Fiorentina-Dinamo Kiev, il film della partita

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:15
Udinese, Pozzo: "Per il compleanno vogliamo regalarci l'Europa"
20:34
Supercoppa, Stefano Ricci firma il Trophy travel case
19:33
L'allenatore del Losanna Zeidler scherza in vista della Fiorentina: "Felice che Antognoni non giochi"
19:09
Juve, Del Piero: "Anno non semplice ma nulla è impossibile..."
18:52
Conference League: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore