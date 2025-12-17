Vanoli: "Non conta il mio futuro, ma soltanto il bene della Fiorentina"

Poi qualche battuta sul Losanna, prossimo avversario di Conference. "In campionato stanno faticando anche loro. Hanno giocatori interessanti, la loro punta è partita per la Coppa d'Africa, ma ci sono buoni sostituti - ha spiegato -. Sarà una partita molto difficile, non siamo abituati a giocare sul sintetico. Dovremo stare molto attenti e in partita. Loro, come noi, hanno fatto meglio in Conference che non in campionato, la sfida sarà delicata".