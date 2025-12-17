Il Psg per la storia, il Flamengo per il bis: in palio l'ultimo trofeo internazionale dell'anno

All'Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan (Qatar), oggi scenderanno in campo anche molte vecchie conoscenze del nostro campionato. Nel Flamengo ci saranno Jorginho, Alex Sandro e Danilo, con l'ex capitano della Juventus che non ha dimenticato i colori bianconeri: "La Juve è stata il mio amore da grande, ogni tanto mando dei messaggi ai ragazzi e spero che con Spalletti possano raggiungere i loro obiettivi". Ai microfoni di Sky Sport, il difensore ha aggiunto: "Il Psg è una squadra forte che ha vinto tanto, noi dobbiamo preparare bene la partita e forse li batteremo. Speriamo di portare un'altra coppa a Rio".