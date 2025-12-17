Il Psg per la storia, il Flamengo per il bis: in palio l'ultimo trofeo internazionale dell'anno

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025
In Qatar si affonteranno i vincitori di Champions League e Copa Libertadoresdi Redazione
Questa sera il Paris Saint-Germain proverà ad aggiungere un altro trofeo in un anno pieno di successi, "macchiato" solo dalla sconfitta contro il Chelsea nella finale del nuovo Mondiale per Club.
Alle 18, i detentori della Champions League sfideranno il Flamengo in occasione della seconda edizione della Coppa Intercontinentale organizzata dalla Fifa. I brasiliani partecipano in quanto vincitori della Copa Libertadores, anche se, a differenza dei parigini, non hanno beneficiato dell'accesso diretto alla finalissima. Infatti, gli uomini di Filipe Luís se la sono dovuta vedere con Cruz Azul e Pyramids.
La nuova Coppa Intercontinentale riprende il nome storico del torneo con un format simile al Mondiale per Club nella sua versione precedente all’allargamento. L'anno scorso è stato il Real Madrid di Carlo Ancelotti ad aggiudicarsi il trofeo, grazie al successo per 3-0 contro i messicani del Pachuca.
All'Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan (Qatar), oggi scenderanno in campo anche molte vecchie conoscenze del nostro campionato. Nel Flamengo ci saranno Jorginho, Alex Sandro e Danilo, con l'ex capitano della Juventus che non ha dimenticato i colori bianconeri: "La Juve è stata il mio amore da grande, ogni tanto mando dei messaggi ai ragazzi e spero che con Spalletti possano raggiungere i loro obiettivi". Ai microfoni di Sky Sport, il difensore ha aggiunto: "Il Psg è una squadra forte che ha vinto tanto, noi dobbiamo preparare bene la partita e forse li batteremo. Speriamo di portare un'altra coppa a Rio".
Stessa speranza per Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain: "Siamo consapevoli dell'importanza di questa finale e abbiamo fatto tutto il necessario per arrivare fin qui. Vedo questo momento come una continuazione di ciò che abbiamo vissuto la scorsa stagione. È giunto il momento di giocare la finale ed è importante per noi come squadra, come club e per i nostri tifosi. Siamo felici di avere questa opportunità".
In caso di vittoria, i parigini sarebbero la prima squadra francese ad aggiudicarsi la Coppa Intercontinentale. Per il Flamengo, invece, si tratterebbe di un bis dopo il successo del 1981.
PROBABILI FORMAZIONI
Psg (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola
Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique
