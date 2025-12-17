Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi

Tutte le big spagnole passano il turno in Coppa del Re e approdano agli ottavi. Il Real Madrid si impone 3-2 contro il Talavera, club che milita nella terza serie spagnola, grazie al gol di Mbappè e all'autorete di Farrando nel primo tempo. Nella ripresa al 35' Arroyo accorcia le distanze, ancora Mbappé al 43' mette in sicurezza il risultato prima della rete di Di Renzo in pieno recupero per il 3-2 finale. Con lo stesso risultato passa il turno anche l'Atletico Madrid in casa del Baleares. Griezmann e Raspadori segnano nei primi venti minuti, poi i padroni di casa accorciano con Bonet al 28'. Nel secondo tempo ancora Griezmann trova la via delle rete prima del gol su rigore di Keita in pieno recupero. Escono di scena ai sedicesimi invece il Siviglia, ko 1-0 sul campo dell'Alaves, e il Villarreeal, battuto 2-1 dal Racing Santander.