Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi

17 Dic 2025 - 23:49

Tutte le big spagnole passano il turno in Coppa del Re e approdano agli ottavi. Il Real Madrid si impone 3-2 contro il Talavera, club che milita nella terza serie spagnola, grazie al gol di Mbappè e all'autorete di Farrando nel primo tempo. Nella ripresa al 35' Arroyo accorcia le distanze, ancora Mbappé al 43' mette in sicurezza il risultato prima della rete di Di Renzo in pieno recupero per il 3-2 finale. Con lo stesso risultato passa il turno anche l'Atletico Madrid in casa del Baleares. Griezmann e Raspadori segnano nei primi venti minuti, poi i padroni di casa accorciano con Bonet al 28'. Nel secondo tempo ancora Griezmann trova la via delle rete prima del gol su rigore di Keita in pieno recupero. Escono di scena ai sedicesimi invece il Siviglia, ko 1-0 sul campo dell'Alaves, e il Villarreeal, battuto 2-1 dal Racing Santander.

Ultimi video

01:18
CLIP COLLEGAMENTO MICELI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, quanti italiani a Riad: numeri e curiosità dei tifosi di Napoli, Bologna, Inter e Milan

01:11
DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

17:40
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

01:13
CLIP RAIMONDI SU VIGILIA MILAN PRE NAPOLI DA RIAD SM 13 - SUPERCOPPA ITALIA SRV

Milan squadra più amata in Arabia

01:52
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

01:33
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO INTER SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Inter, il problema Dumfries e il mercato: c'è un nome nuovo

01:00
CLIP COLLEGAMENTO LANDONI SU NAPOLI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, il Napoli e Conte con un dubbio in più

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

01:18
CLIP COLLEGAMENTO MICELI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, quanti italiani a Riad: numeri e curiosità dei tifosi di Napoli, Bologna, Inter e Milan

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:49
Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi
23:19
Torino, una delegazione in visita ai bimbini di Casa Ugi
23:01
Coppa di Lega: il Manchester City approda in semifinale. Battuto il Brentford
22:28
Sassuolo, il report sulle condizioni di Boloca
22:23
Atalanta, "a lutto per la morte di Eugenio Perico"