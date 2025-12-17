Napoli-Milan alza il sipario sulla Supercoppa: Allegri per il bis, Conte per invertire la rotta

Dopo il pareggio di San Siro col Sassuolo, il Milan arriva in Arabia Saudita con tanta voglia di rimettersi subito in carreggiata e concedere il bis a Riad sulla scia del trionfo della passata edizione. Reduce dalle sconfitte contro Benfica e Udinese, nella moderna e spettacolare cornice dell'Al-Awwal Park Stadium il Napoli invece vuole vendicare il ko rimediato in campionato contro Pulisic & Co. e invertire la rotta lontano dal Maradona. In palio c'è un posto per la finale contro la vincente di Bologna-Inter e la possibilità di aggiungere in bacheca il primo trofeo stagionale dando anche un segnale forte e chiaro nella serrata lotta per lo scudetto.