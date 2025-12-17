Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli-Milan alza il sipario sulla Supercoppa: Allegri per il bis, Conte per invertire la rotta

A Riad va in scena la prima semifinale dell'edizione 2025: Leao al massimo in panchina, Lukaku scalpita

17 Dic 2025 - 23:39

A Riad si alza il sipario sulla Supercoppa Italiana 2025 e i riflettori sono tutti puntati sulla prima semifinale Napoli-Milan. In esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it con prepartita a partire dalle ore 19, il match tra gli uomini di Antonio Conte e quelli di Massimiliano Allegri promette scintille. 

Dopo il pareggio di San Siro col Sassuolo, il Milan arriva in Arabia Saudita con tanta voglia di rimettersi subito in carreggiata e concedere il bis a Riad sulla scia del trionfo della passata edizione. Reduce dalle sconfitte contro Benfica e Udinese, nella moderna e spettacolare cornice dell'Al-Awwal Park Stadium il Napoli invece vuole vendicare il ko rimediato in campionato contro Pulisic & Co. e invertire la rotta lontano dal Maradona. In palio c'è un posto per la finale contro la vincente di Bologna-Inter e la possibilità di aggiungere in bacheca il primo trofeo stagionale dando anche un segnale forte e chiaro nella serrata lotta per lo scudetto.

Accantonata momentaneamente la battaglia in campionato, al King Saud University Stadium il match tra i Campioni d'Italia e la finalista perdente della Coppa Italia della scorsa stagione è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20 italiane. Statistiche alla mano, si tratterà del 179° confronto tra Milan e Napoli. A livello di club, il bilancio vede i rossoneri condurre per 71 vittorie a 53, ma Massimiliano Allegri è in svantaggio nel personale duello da allenatore contro Antonio Conte (cinque successi su nove scontri diretti). 

Per quanto riguarda le scelte di formazione, entrambi i tecnici dovranno fare i conti con assenze pesanti e qualche ballottaggio. Sul fronte rossonero Allegri dovrà fare a meno di Gimenez e Gabbia e quasi certamente anche di Leao, destinato al massimo ad andare in panchina. Situazione che dovrebbe dare una nuova chance in attacco a Nkunku accanto a Pulisic e a De Winter in difesa. In mediana invece il dubbio è tra Fofana e Loftus-Cheek.

Senza i lungodegenti De Bruyne e Anguissa, Conte invece recupera Lobotka in regia, dovrebbe affidarsi a Politano e Spinazzola sulle corsie e davanti sembra intenzionato ad affiancare Neres e uno tra Elmas e Lang ad Hojlund. Tutto con Lukaku ormai aggregato al gruppo e voglioso di tornare in campo anche solo per uno spezzone di partita dopo il lungo stop.

supercoppa italiana
napoli-milan

